Liechtensteins Parteien wollen mehr Geld vom Staat

Steuergelder sollen sterven Abhängigkeit von nichtstaatlichen Geldgebern reduzieren.

Blick in de Liechtensteiner Landtag: De vier partijen hebben een initiatief genomen voor de oprichting van een staatspartij. Peter Klaunzer/Keystone

Liechtensteins Parteien unterscheid sich weniger zoals in andere Ländern durch ideologische Unterschiede. Dennoch ofdervielleicht heeft een grote omvang aan de kleine omvang bereikt, er is sprake van een fractie in het parlement in het lange debat over zijn banale en alledaagse kwesties. Als het allemaal om de staatsfinancierung gaat, wordt er een eind aan gemaakt. De vier in het parlement vertegenwoordigde partijen hebben een initiatief genomen voor de oprichting van een staatspartij. Laut dem von the Fraktionsvorsitzenden unterzeichneten Vorstoss soll der zusterlijke Geldsegen van de Staates erstmals im kommenden Jahr flysen.