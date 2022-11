„Lieber nochmal nachfragen“: Neuer erklärt den Umgang mit Hautkrebs und Ängsten

Manuel Neuer hat nach drei Hautkrebs-Operationen eine kleine Narbe im Gesicht. Im Interview erklärt er, dass er den Standort weiterhin beobachte und gleichzeitig regelmäßige Termine zur Nachkontrolle und Prävention mache. Er erklärt auch, wie ihm die Angst genommen wurde.

Bayern-Star Manuel Neuer machte vor wenigen Tagen öffentlich, dass er sich wegen Hautkrebs drei Operationen unterziehen musste. In einem neuen Interview erzählt er nun, wie er mit der überstandenen Krankheit umgegangen ist.

„Man hat viel Respekt und ein bisschen Angst“, erklärt der 36-Jährige im Gespräch mit „Bild am Sonntag“. „Aber wenn der Dermatologe Sie aufklärt und Ihnen sagt, wie Sie vorgehen sollen, werden Ihnen die Ängste genommen.“ Er sei froh, „dass es entdeckt wurde“ und dass er jetzt auch weiß, „wie es weitergeht, denn die Stelle im Gesicht neben der Nase ist auch nicht so schön, wo ich operiert wurde“.

Die Krankheit sei überstanden, „aber man muss weiter im Spiegel schauen, ob es Veränderungen gibt“, so Neuer weiter. „Ich muss alle sechs Monate zum Hautarzt, sozusagen Nachkontrolle und Vorbeugung zugleich, weil man am Körper nicht alles sieht.“ Über die Bedeutung dieser Kontrollen hatte Neuer bereits in einem Interview mit ntv gesprochen.

Neuer: Menschen auf seltsame Stellen hinweisen

Auch Tennisstar Angelique Kerber kommt im Doppelinterview zu Wort. Die beiden haben zusammen eine Hautpflegelinie. Der Fußballer hatte kürzlich einen Clip auf Instagram geteiltin denen sie für ihre Produkte werben. Er zeigt auf eine kleine Narbe neben seiner Nase. „Ich wurde dreimal operiert und hatte Hautkrebs“, erklärte der Torhüter. Dementsprechend ist es ihm wichtig, sich weiterhin zu schützen.

„Wir wollen sie beide aufklären“, sagt Neuer. Sein Rat: „Fragen Sie lieber noch einmal Ärzte oder Vertrauenspersonen.“ Sie sollten keine Angst haben, mit jemandem zu sprechen, wenn er „eine seltsame Stelle“ hat.