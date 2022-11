Liebe Menschen erinnern sich an 5 Menschen, die im Colorado Gay Club getötet wurden

Ein liebevoller Freund. Ein 28-jähriger Barkeeper, der es liebte, aufzutreten. Eine Mutter aus einer kleinen Stadt, die gerne jagte. Sie gehören zu den Opfern des Amoklaufs in einem LGBTQ-Club in Colorado Springs, Colorado, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen und 17 weitere mit Schusswunden.

Club-Stammgäste und Newcomer – schwule und heterosexuelle, Transgender und Cisgender – strömten am Wochenende in den Club Q, um zu tanzen, eine Comedy-Show zu genießen oder hinter der Bar zu arbeiten.

Was als typischer Samstagabend mit Tanzen und Trinken in dem herausragenden LGBTQ-Establishment in der konservativ geprägten Stadt Colorado südlich von Denver begann, endete in einer Tragödie, als ein Schütze eintrat und anfing, Kugeln zu versprühen, bevor er angegriffen und überwältigt wurde.

Dem 22-jährigen Verdächtigen werden fünf Mordanklagen und fünf Anklagen wegen Begehung eines vorurteilsmotivierten Verbrechens mit Körperverletzung gegenübergestellt. Hier sind die fünf getöteten Personen:

Daniel Aston

Daniel Aston war ein 28-jähriger Barkeeper und Entertainer im Club Q, der „einen Raum zum Leuchten brachte, immer lächelnd, immer fröhlich und albern“, sagte seine Mutter. (Polizeibehörde Colorado Springs/Reuters)

Daniel Aston, 28, wuchs in Tulsa, Oklahoma, auf und zog vor zwei Jahren nach Colorado Springs, um näher bei seiner Familie zu sein. Er arbeitete als Barkeeper und Entertainer im Club Q und schätzte den Veranstaltungsort als Zufluchtsort, an dem er als Transgender-Mann er selbst sein und vor einem lobenden Publikum auftreten konnte, sagte seine Mutter Sabrina Aston gegenüber The Associated Press.

Der selbsternannte „Master of Silly Business“ Aston hatte eine Neigung, andere zum Lachen zu bringen, die schon als Kind begann, als er aufwändige Kostüme anzog und Theaterstücke schrieb, die von Kindern aus der Nachbarschaft gespielt wurden. Am College, wo er Präsident des LGBTQ-Clubs seiner Schule war, veranstaltete er Spendenaktionen mit immer auffälligeren Produktionen.

„[Daniel’s shows] sind großartig. Jeder muss ihn besuchen“, sagte seine Mutter. „Er hat einen Raum beleuchtet, immer lächelnd, immer glücklich und albern.“

Derrick Rumpf

Rump, ein 38-jähriger Barkeeper im Club Q, wurde von seiner Mutter als „gute, liebevolle Person mit einem Herz aus Gold“ in Erinnerung behalten. (Polizeibehörde Colorado Springs/Reuters)

Derrick Rump, 38, ein Barkeeper im Club Q, blieb als liebevoller Mensch mit einem schnellen Verstand in Erinnerung, der seine Freunde als seine Familie adoptierte.

„Er hat seinen Traum gelebt und er hätte gewollt, dass alle dasselbe tun“, sagte seine Mutter Julia Thames, die ABC News seinen Tod bestätigte.

Sie sagte in einer Erklärung, dass Rump „eine freundliche, liebevolle Person mit einem Herz aus Gold“ sei.

„Er war immer für meine Tochter und mich da, wenn wir ihn brauchten; auch für seine Freunde aus Colorado, die er auch als seine Familie bezeichnen würde“, sagte sie.

Rumps Freund Anthony Jaramillo sagte gegenüber CBS News, dass Rump „liebevoll, unterstützend, mit einer schweren Hand beim Einschenken seines Getränks und einfach ein wirklich guter Zuhörer war und keine Angst hätte, Ihnen zu sagen, wenn Sie falsch lagen, anstatt Ihnen zu sagen, was Sie tun wollte hören und das war wirklich wertvoll.“

Kelly-Loving

Kelly Loving, 40, „war liebevoll und fürsorglich und süß. Alle liebten sie«, sagte ihre Schwester. (Polizeibehörde Colorado Springs/Reuters)

Kelly Loving, 40, hatte nur wenige Minuten vor Beginn der Schießerei mit einem Freund über FaceTime aus dem Club Q heraus gesprochen. Natalee Skye Bingham sagte der New York Times, dass das letzte, was sie zu Loving sagte, war: „Sei sicher. Ich liebe dich.“

„Sie war wie eine Transmutter für mich. Ich habe zu ihr aufgeschaut“, sagte Bingham. „In der schwulen Community gründet man seine Familien, also ist es fast so, als hätte ich meine richtige Mutter verloren.“

Bingham, 25, sagte, Loving sei erst kürzlich nach Denver gezogen und habe den Club während eines Wochenendausflugs nach Colorado Springs besucht.

„Sie war eine harte Frau“, sagte Bingham. „Sie hat mir beigebracht, wie es ist, eine Transfrau zu sein und Tag für Tag sein Leben zu leben.“

Die Schwester von Loving, Tiffany Loving, drückte den Familien, die ihre Angehörigen bei den Dreharbeiten verloren haben, sowie denjenigen, die um Akzeptanz in der Welt kämpfen, ihr Beileid aus.

„Meine Schwester war ein guter Mensch. Sie war liebevoll und fürsorglich und süß. Jeder liebte sie. Kelly war eine wundervolle Person“, sagte sie in einer Erklärung.

Raymond Green Vance

Raymond Green Vance, 22, wurde von seiner Familie als freundlicher, selbstloser Mann mit einer vielversprechenden Zukunft beschrieben. (Polizeibehörde Colorado Springs/Reuters)

Raymond Green Vance, 22, ging am Samstagabend mit seiner Freundin Kassy Fierro und ihrem Vater Rich, dem Miteigentümer der Atrevida Beer Co., einer lokalen Brauerei in Colorado Springs, in den Club Q. Die Gruppe war dort, um den Geburtstag eines Freundes zu feiern.

„Mein süßes Baby. Ich kann mich nie davon heilen. Ich möchte aus diesem schrecklichen Alptraum aufwachen. Ich bete, dass du mich hörst, wenn ich nach dir rufe. Es tut mir so leid. Ich werde es mir nie verzeihen, dass ich alle dorthin gebracht habe. Das werde ich Ich liebe dich bis zu dem Tag, an dem ich nach Hause in deine Arme zurückkehren kann“, schrieb Kassy am Montag in einem Facebook-Post, begleitet von einem Foto des Paares.

Vances Familie beschrieb ihn in einer Erklärung als einen freundlichen, selbstlosen Mann mit einer vielversprechenden Zukunft. Er arbeitete in einem FedEx-Vertriebszentrum, liebte Videospiele und war „bereit, alles zu tun, um jedem zu helfen“, sagte die Familie.

„Raymond war das Opfer eines Mannes, der mit Familie und Freunden Terror auf unschuldige Menschen losgelassen hat“, schrieben sie in der Erklärung.

Ashley Paugh

Ashley Paugh, eine 35-jährige Mutter und Ehefrau, die sich freiwillig bei einer Organisation gemeldet hat, die Kindern in Pflegefamilien half. (Polizeibehörde Colorado Springs/Reuters)

Ashley Paugh, 35, war eine liebevolle Mutter und Ehefrau mit einem „großen Herzen“, sagte ihr Ehemann Kurt Paugh. Sie meldete sich freiwillig bei einer Organisation, die Kindern in Pflegefamilien half und Weihnachtsbäume in die Häuser lieferte, in denen sie untergebracht waren, um ihre Weihnachtszeit zu verschönern.

„Sie war meine Highschool-Schatz – und sie war einfach eine erstaunliche Mutter. Ihre Tochter war ihre ganze Welt“, sagte ihr Mann in einer Erklärung.

Sie genoss auch die Jagd, das Fischen und das Reiten von Vierrädern.

Paugh, ein Einwohner von La Junta, einer 7.500-Einwohner-Stadt, etwa zwei Autostunden von Colorado Springs entfernt, war mit einem Freund für einen Tag zu Besuch, als sie am Samstagabend zu einer Comedy-Aufführung in den Club Q gingen. Sie sollte diese Woche die Lieferung von Bäumen an Heime mit Pflegekindern in Pueblo und Colorado Springs organisieren, sagte ihr Mann.