Libysche Frau, die an Bord eines Rettungsschiffs für Migranten entbunden hat, geht es gut: Hebamme

Hunderte von Migranten sind von zwei Rettungsbooten für Wohltätigkeitsorganisationen in Italien von Bord gegangen, inmitten anhaltender Spannungen über den Umgang mit auf See gefundenen Flüchtlingen.

„Wir sind alle ein bisschen müde [and] erleichtert, dass die Überlebenden an einem sicheren Ort von Bord gegangen sind“, sagte Kira Smith, eine Hebamme an Bord der Geo Barents, einem Schiff, das von Ärzte ohne Grenzen betrieben wird.

Zwei Schiffen mit mehr als 500 aus dem Mittelmeer geretteten Passagieren wurde am Sonntag die Erlaubnis zum Andocken erteilt . Die Geo Barents mit 248 Passagieren kam in Salermo an, während SOS Humanity mit 261 Passagieren in Bari anlegte.

Letzten Mittwoch wurde eine schwangere Libyerin, die an Bord der Geo Barents entbunden hatte, mit ihren vier Kindern – dem Neugeborenen und drei weiteren im Alter von zwei, acht und elf Jahren – mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Sizilien geflogen, wo sie unter ärztlicher Aufsicht bleibt.

Polizisten stehen am 7. November 2022 in der Nähe des Tors neben dem Rettungsschiff Geo Barents, das von Ärzte ohne Grenzen betrieben wird, im Hafen von Catania. Damals erlaubten italienische Beamte die Ausschiffung von Kindern und Kranken. (Antonio Parrinello/Reuters)

Der Frau gehe es „gut“, bemerkte Smith, aber sie räumte ein, dass Rettungsschiffe nicht unbedingt für Geburten ausgerüstet seien. Auch der Stress und die Traumata, denen Migrantinnen ausgesetzt sind, können Schwangerschaften erschweren.

„Unsere Überlebenden haben eine wirklich lange und harte Reise hinter sich und sind daher körperlich nicht in bester Verfassung. Und was sie entkommen, hat sie oft auch nicht in bester Gesundheit zurückgelassen“, sagte Smith.

„Das ist also nicht jemand, der … in die Wehen geht und körperlich, geistig und emotional vorbereitet wird.“

Italiens kürzlich gewählte Premierministerin Giorgia Meloni und ihre rechte Regierung haben eine harte Linie gegenüber Migranten gezogen, die über das Meer in das Land einreisen. Im November forderte die Regierung Schiffe auf, gerettete Migranten in andere Länder zu bringen.

Nach einem zweiwöchigen Aufenthalt vor der Küste Siziliens hat ein Schiff der Hilfsorganisation SOS Mediterranee im vergangenen Monat 230 Migranten in Südfrankreich an Land gebracht, was zu einer Kluft zwischen den Regierungen der beiden Länder geführt hat.

Reuters berichtet, dass den beiden Schiffen am Sonntag die Erlaubnis zum Andocken aufgrund schlechter Wetterbedingungen und nicht wegen einer Änderung der Politik erteilt wurde.

„Leben retten wird immer die Entscheidungen der Regierung leiten, selbst bei provokativen und riskanten Aktionen von NGOs“, heißt es in einer Erklärung, die an diesem Wochenende vom italienischen Innenministerium veröffentlicht wurde.

Ein Rettungsteam von Ärzte ohne Grenzen nähert sich einem Schlauchboot im Mittelmeer mit 74 Migranten an Bord, um sie am 4. Dezember 2022 auf die Geo Barents zu bringen. (Candida Lobes/MSF/The Associated Press)

„Wir machen wirklich einen Dienst“, sagt der Rettungshelfer

Die italienische Regierung hat Wohltätigkeitsorganisationen, die die Rettungsschiffe betreiben, vorgeworfen, Migranten den Zugang zu Europa zu erleichtern und Menschenhändler zu bereichern, die davon profitieren, gefährliche Reisen über das Mittelmeer anzubieten.

Smith argumentiert, dass sie eine Rettungsleine bieten.

„Ich sehe nicht, dass wir den Prozess einfacher machen. Ich sehe, dass wir Leben retten“, sagte sie. „Wenn man sich die Zahlen ansieht, wie viele Versuche unternommen werden, wie viele Tote es gibt, dann leisten wir wirklich einen Dienst.“

Migranten, die auf dem Rettungsschiff Geo Barents zurückgeblieben sind, halten im November Transparente hoch, nachdem italienische Beamte ihnen die Ausschiffung verweigert hatten. Italiens rechte Regierung hat eine harte Haltung gegenüber Migranten eingenommen, die versuchen, auf dem Seeweg in das Land einzureisen. (Antonio Parrinello/Reuters)

Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) Mehr als 141.000 Flüchtlinge und Migranten sind auf dem Seeweg in Italien, Griechenland, Spanien, Zypern und Malta angekommen in diesem Jahr – die höchste Zahl seit 2018. Schätzungen zufolge sind in diesem Jahr fast 2.000 Menschen gestorben oder verschwunden, als sie versuchten, Europa zu erreichen.

Im Gespräch mit CBC Radio Die jetzige Im vergangenen Monat beschuldigte Till Rummenhohl, Einsatzleiter der deutschen Rettungsorganisation SOS Humanity, Regierungen, darunter auch Italien, Migranten als politische Schachfiguren in einem Streit darüber zu benutzen, welches Land die Verantwortung für die auf See Geretteten trägt.

Damals sagte Italien, das Flaggenland der Rettungsschiffe trage die Verantwortung. Norwegen, das Registrierungsland der Schiffe von Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranee, bestreitet dies.

„Seit sechs Jahren fordern wir die Europäische Union auf, eine gemeinsame Lösung dafür zu finden. Natürlich kann Italien mit dieser Situation nicht allein gelassen werden. Aber es ist klar, dass wir einen nächstgelegenen Punkt haben müssen, um diese Überlebenden von Notfällen von Bord zu bringen sicher auf See“, sagte Rummenhohl.

Smith sagte, sie sei bereit, wieder an Bord von Geo Barents in See zu stechen, und drängte auf Mitgefühl für diejenigen, die abgeholt werden.

„In der Situation des geborenen Babys sprechen wir von einer Mutter, die im neunten Monat schwanger ist und beschlossen hat, sich und ihre drei Kinder auf die tödlichste Migrationsroute zu begeben, die möglich ist“, sagte sie.

„Wovor sie floh, was sie verließ, war schlimmer als die Reise selbst.“

Mit Dateien von Reuters und The Associated Press. Interview mit Kira Smith produziert von Brianna Gosse.