LIbysche Grenzschutzbeamte haben mindestens 80 in der Wüstengrenzregion zu Tunesien gestrandete Migranten gerettet. Die Männer, Frauen und Kinder aus Subsahara-Afrika sagten, sie seien von den tunesischen Behörden in der Wüste ausgesetzt worden und ohne Nahrung und Wasser zurückgelassen worden, berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag.

AFP-Journalisten sahen die Flüchtlinge in einem unbewohnten Gebiet in der Nähe der Grenzstadt Al Assah auf libyschem Territorium umherirren. Dementsprechend waren sie sichtlich erschöpft, lagen durstig im Sand und suchten bei Temperaturen von über 40 Grad Schutz unter lichtem Gebüsch. Libysche Grenzsoldaten versorgten sie mit Wasser und brachten die Frauen und mehrere Kinder, darunter auch Babys, zunächst in eine Notunterkunft. Dort wurden sie versorgt.

„Sie werden von Tunesien nach Libyen abgeschoben“

In einem von libyschen Grenzbeamten auf Facebook geposteten Video fragt ein Beamter, während er auf die nur wenige hundert Meter entfernte tunesische Grenze zeigt: „Sehen Sie sie? Das ist erbärmlich! Sie werden von Tunesien nach Libyen abgeschoben.“ Auf den Aufnahmen des Grenzschutzes ist auch ein Mann zu sehen, der sagt, die tunesische Polizei habe „uns nach Libyen abgeschoben“. Er wolle nach Tunesien zurückkehren, wo seine Familie noch immer lebe, fügt er hinzu.

In den vergangenen Tagen rettete der Tunesische Rote Halbmond mehr als 600 Migranten, die Anfang Juli in der Nähe der Stadt Ras Jedir, 40 Kilometer nördlich von Al Assah, in die Wüste gezwungen worden waren. Nach Angaben tunesischer Aktivisten befanden sich am Freitag noch bis zu 150 Menschen in den Wüstengebieten nahe der Grenze.

Nach Zusammenstößen mit Bewohnern der Hafenstadt Sfax sind in den vergangenen Tagen Hunderte afrikanische Migranten in die Wüste geflohen oder wurden gewaltsam dorthin vertrieben. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden sie von der tunesischen Polizei dorthin getrieben und in unwirtlichen Regionen nahe Libyen im Osten und Algerien im Westen ihrem Schicksal überlassen.







Anstieg rassistisch motivierter Angriffe

Sfax ist einer der Ausgangshäfen für Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die von dort aus mit Booten nach Europa aufbrechen. Die zweitgrößte Stadt Tunesiens liegt rund 130 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt.

In Tunesien kam es zuletzt zu rassistisch motivierten Übergriffen gegen Menschen aus Subsahara-Afrika, nachdem Präsident Kais Saied im Februar „Horden“ illegaler Migranten einer „kriminellen Verschwörung“ beschuldigt hatte.