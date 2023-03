CNN

Een Libische gewapende groep beweert de vaten met natuurlijk uranium te hebben gevonden die in het zuiden van Libië zijn verdwenen.

Een woordvoerder van het zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA), Khaled Al Mahjoub, zei op Facebook dat de vaten werden gevonden op 5 km van een magazijn waar ze werden opgeslagen.

Een video die door Mahjoub werd gepost, toonde een man in een hazmat-pak die vocaal 18 blauwe vaten telde die naar verluidt het ontbrekende natuurlijke uranium bevatten. Het IAEA had gezegd dat er “10 vaten” ontbraken in het magazijn.

Een totaal van 2,5 ton natuurlijk uranium in de vorm van uraniumertsconcentraat werd deze week als vermist opgegeven door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), nadat inspecteurs dinsdag verificatieactiviteiten hadden uitgevoerd.

“We zijn op de hoogte van berichten in de media dat het materiaal is gevonden, het Agentschap werkt actief om ze te verifiëren”, zei de IAEA donderdag. CNN nam contact op met het IAEA om te bevestigen of de door de LNA gevonden vaten dezelfde zijn als die die door de nucleaire waakhond van de VN als vermist zijn opgegeven.

De vaten werden opgeslagen in een bewaakt pakhuis in het zuiden van Libië, maar de bewakers waren verder weg gestationeerd vanwege zorgen over radioactiviteit, zei Mahjoub in een bericht op Facebook.

Er werd een gat gevonden ter grootte van een ton, opengesneden aan de zijkant van het opslagmagazijn, voegde Mahjoub eraan toe.

Mahjoub beweerde dat een Tsjadische groep mogelijk verantwoordelijk was voor het stelen van de vaten, denkend dat het wapens waren, maar de vaten achterliet nadat ze niet goed wisten wat erin zat. De LNA heeft geen bewijs geleverd om die bewering te staven.

De groep zei ook dat troepen de taak hadden om het magazijn te bewaken nadat een IAEA-team het magazijn in 2020 had bezocht en de vaten met uranium had gemarkeerd.

Het IAEA had gezegd dat het ontbrekende uranium “weinig stralingsgevaar met zich meebracht, maar het vereist een veilige behandeling”.

“Het verlies van kennis over de huidige locatie van nucleair materiaal kan een radiologisch risico vormen, evenals zorgen over de nucleaire veiligheid”, zei de IAEA voorafgaand aan de LNA-verklaring.

Libië heeft sinds de door de NAVO gesteunde opstand tegen Moammar Gadhafi in 2011 weinig vrede of stabiliteit gekend. Het land splitste zich in 2014 tussen strijdende partijen in het oosten en westen.