Er worden pogingen ondernomen om meer dan twee ton natuurlijk uranium te vinden dat als vermist is opgegeven in voorraden in Libië, zo bevestigde het Internationaal Atoomenergieagentschap woensdag.

Een woordvoerder van de nucleaire waakhond vertelde CNN in een e-mail dat tijdens een inspectie op 14 maart “ongeveer 2,5 ton natuurlijk uranium” in 10 vaten was verdwenen.

“Inspecteurs van veiligheidscontroles van het Agentschap ontdekten dat 10 vaten met ongeveer 2,5 ton natuurlijk uranium in de vorm van uraniumertsconcentraat niet aanwezig waren, zoals eerder was verklaard op een locatie in de staat Libië”, aldus de IAEA in haar verklaring.

IAEA-directeur-generaal Rafael Mariano Grossi heeft de lidstaten van het agentschap op de hoogte gebracht en ambtenaren werken eraan om uit te zoeken wat er met het uranium is gebeurd en waar het zich nu bevindt, aldus de verklaring.