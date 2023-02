De Church of England overweegt de Schriften te veranderen zodat de Heer niet langer een ‘hij’ is

In een tijd waarin het kerklidmaatschap een historisch dieptepunt heeft bereikt in de westerse wereld, lijkt het misschien vreemd dat christelijke leiders meer dan ooit vastbesloten lijken om wat er nog over is van hun slinkende kudde te vervreemden door ontwaakte onzin.

Zo verliet de decaan van Trinity College in december een bijeenkomst van gelovigen in tranen nadat hij betoogde dat het lichaam van Jezus Christus leek te zijn “trans.” Een deel van de redenering was te wijten aan de wond aan zijn zij, gemaakt door een Romeinse speer toen de zoon van God stervend aan het kruis hing, die een “beslist vaginaal uiterlijk.” Ik laat de lezer ervan maken wat hij wil.

Om niet achter te blijven wat ketterijen betreft, overweegt de Church of England, onder druk van liberale christenen, om God sekseneutraal te verklaren. Met andere woorden, geen ‘Onze Vader’ meer in het Onze Vader, terwijl ‘God de Vader’ een betekenisloos ‘zij’ of ‘zij’ wordt. Dit kan enige goddelijke tussenkomst vereisen, aangezien de allereerste woorden van het Oude Testament ‘B’reshit bara Elohim’ zijn – ‘In den beginne schiep God’. Het werkwoord bara (gemaakt) komt overeen met een mannelijk enkelvoudig onderwerp. Zou het zo kunnen zijn dat de Bijbel – het woord van God zelf – het helemaal bij het verkeerde eind had?









Het is belangrijk om over één ding duidelijk te zijn: de basis van het christelijk geloof berust op het idee van de Heilige Drie-eenheid – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het negeren van die millennia-oude leer is het negeren van de essentie van de hele Bijbel.

Eerwaarde Ian Paul, een lid van de generale synode en de aartsbisschoppelijke raad van de Church of England, waarschuwde tegen elke terugtrekking uit de oorspronkelijke geschriften door te zeggen:

“Het feit dat God ‘Vader’ wordt genoemd, kan niet worden vervangen door ‘Moeder’ zonder de betekenis te veranderen, en het kan evenmin worden geneutraliseerd tot ‘Ouder’ zonder verlies van betekenis. Vaders en moeders zijn niet uitwisselbaar, maar verhouden zich op verschillende manieren tot hun kroost.

“Als de Liturgische Commissie dit probeert te veranderen, dan zullen ze op een belangrijke manier de leer van de Kerk weghalen van haar basis in de Schriften,” hij voegde toe.

Inderdaad, termen als ‘Vader’ en ‘Moeder’ worden al lang gebruikt als een metaforische manier om met dingen om te gaan die geen enkele sterveling volledig zal kunnen doorgronden. De aarde, bijvoorbeeld, is lang afgebeeld als vrouwelijk – ‘Moeder Aarde’ – om de overvloed en rijkdom van haar levensdragende geschenken beter te kunnen waarderen.

In zijn gedicht ‘Moeder Aarde’ schreef Henry Van Dyke:

Moeder van alle gespannen dichters en zangers is heengegaan,

Moeder van al het gras dat over hun graven de glorie van het veld weeft,

Moeder van alle vele levensvormen, diep boezem, geduldig, onbewogen,

Stille broedster en verzorgster van lyrisch lief en leed!

In zekere zin is dat precies wat de liberalen vernietigen met hun onophoudelijke verlangen om de taal te verwoesten – de poëtische gehechtheid die mensen hechten aan dingen die hun beperkte begripsvermogen ver te boven gaan. Nu hebben ze hun missie regelrecht naar de parelwitte poorten van de hemel gebracht, en ik vermoed dat St. Peter hun telefoontjes niet snel zal beantwoorden. Hetzelfde zou trouwens kunnen worden gezegd van veel van de mensen die deel uitmaken van de Church of England. Het lijkt tenslotte aan ieders aandacht te zijn ontsnapt dat terwijl de wakkere kruisvaarders tegelijkertijd de heiligheid van de kerk binnendringen en de traditie op haar kop zetten, gelovigen steeds meer afwezig zijn in de kerkbanken. Gewoon toeval?













Dit zou een goed moment zijn voor de kerk om zich te verzetten tegen het idee dat mensen gemakkelijk kunnen veranderen wat de goede God heeft geschapen. Op hetzelfde moment dat sommige mensen God sekseneutraal willen maken, is – overigens, en misschien toevallig, een opmerkelijke onheilige godheid die tot nu toe als ‘genderneutraal’ is afgeschilderd, Baphomet, die een nieuwe aanhang heeft verworven in het westen van laat – er worden jonge kinderen in de klas geleerd dat ze misschien in het verkeerde lichaam zijn geboren. Dit plaatst hen op het pad om medische operaties te ondergaan om te veranderen wat volgens veel mensen Gods werk was.

De Kerk zou dit moment moeten aangrijpen waarop zoveel mensen in de war zijn over hun identiteit en pal staan ​​voor de identiteit van de allerhoogste schepper. Laat de volgende generatie jongeren begrijpen dat er sommige dingen in deze wereld zijn die nooit veranderd mogen worden.