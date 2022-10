Liberaldemokraten fordern Biden auf, die Strategie der Ukraine zu ändern

CNN

Mehr als zwei Dutzend Mitglieder des liberalen Repräsentantenhauses fordern Präsident Joe Biden auf, den Kurs seiner Ukraine-Strategie zu ändern und eine direkte Diplomatie mit Russland zu betreiben, um den monatelangen Konflikt zu beenden.

In einem Brief an Biden vom Montag lobt die Gruppe der 30 Demokraten Bidens bisherige Bemühungen, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig eine direkte US-Einmischung vor Ort zu vermeiden. Aber sie schlagen vor, dass ein energischerer Versuch, den Krieg durch Diplomatie zu beenden, notwendig ist, um einen langen und mühseligen Konflikt zu verhindern.

„Angesichts der Zerstörung, die dieser Krieg für die Ukraine und die Welt angerichtet hat, sowie des Risikos einer katastrophalen Eskalation glauben wir auch, dass es im Interesse der Ukraine, der Vereinigten Staaten und der Welt liegt, einen längeren Konflikt zu vermeiden“, so die Gruppe , angeführt von Pramila Jayapal, der Vorsitzenden des Congressional Progressive Caucus, schreiben in dem Brief. „Aus diesem Grund fordern wir Sie dringend auf, die militärische und wirtschaftliche Unterstützung, die die Vereinigten Staaten der Ukraine geleistet haben, mit einem proaktiven diplomatischen Vorstoß zu kombinieren und die Bemühungen zu verdoppeln, einen realistischen Rahmen für einen Waffenstillstand zu finden.“

Der Brief kommt zu einem kritischen Zeitpunkt im Krieg, da Russland zunehmend auf die zivile Infrastruktur abzielt, wobei ein besonderer Schwerpunkt darauf liegt, die Stromversorgung der ukrainischen Bürger vor dem Winter zu unterbrechen.

Im Kongress sind Zweifel an der Bereitschaft der Gesetzgeber gewachsen, die massive finanzielle und militärische Unterstützung, die der Ukraine zuteil wurde, aufrechtzuerhalten. Einige Republikaner haben gedroht, die Hilfe für das Land zu kürzen, wenn sie im November die Kontrolle über den Kongress übernehmen.

Die liberalen Demokraten sagen in ihrem Brief, dass direktere Versuche, Moskau in die Diplomatie einzubeziehen, notwendig seien, während sich der Krieg hinzieht.

„Wir machen uns keine Illusionen über die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, Russland angesichts seiner empörenden und illegalen Invasion in die Ukraine und seiner Entscheidung, weitere illegale Annexionen ukrainischen Territoriums vorzunehmen, mit sich bringen“, schrieben die Gesetzgeber. „Wenn es jedoch einen Weg gibt, den Krieg zu beenden und gleichzeitig eine freie und unabhängige Ukraine zu bewahren, liegt es in der Verantwortung Amerikas, alle diplomatischen Wege zu gehen, um eine solche Lösung zu unterstützen, die für die Menschen in der Ukraine akzeptabel ist.“

John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, sagte, das Weiße Haus habe den Brief erhalten.

„Wir wissen die von diesen Kongressmitgliedern zum Ausdruck gebrachten Gefühle zu schätzen“, sagte Kirby.

„Wir haben während dieses gesamten Prozesses mit Mitgliedern des Kongresses zusammengearbeitet, insbesondere als wir zusätzliche Mittel benötigten, um den Verteidigungsbedarf der Ukraine zu decken“, sagte Kirby. „Und es wurde in voller Zusammenarbeit und in voller Transparenz mit Mitgliedern des Kongresses durchgeführt. Und genau so will der Präsident weitermachen.“

Dennoch sagte Kirby, es gebe keine Anzeichen dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, ernsthafte Diplomatie zu betreiben, um den Krieg zu beenden.

„Wenn Sie seine Rhetorik sehen und hören, und Sie sehen die anderen Dinge, seien es Gräueltaten, Kriegsverbrechen, die Luftangriffe auf die zivile Infrastruktur, die die Russen verüben, ist es klar, dass Herr Putin nicht in der Stimmung ist, zu verhandeln.“ sagte Kirby.

Er sagte, es sei Sache der Ukraine und ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wann der richtige Zeitpunkt gekommen sei, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

„Herr. Zelensky darf bestimmen, wann er denkt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, und Mr. Zelensky darf bestimmen, wie Erfolg aussieht, wie Sieg aussieht und über welche Art von Bedingungen er bereit ist, zu verhandeln, weil es sein Land ist“, sagte Kirby. „Das werden wir nicht diktieren.“