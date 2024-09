Die Lage eskaliert: Israel hat einen „umfassenden Angriff“ auf die Hisbollah im Südlibanon gestartet. Die Miliz schlug bereits mit Raketen zurück.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge am Samstagabend massive Luftangriffe gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Südlibanon geflogen. An der Operation gegen Hisbollah-Ziele seien „Dutzende“ Kampfflugzeuge beteiligt gewesen, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. „In der letzten Stunde haben wir einen umfassenden Angriff im Südlibanon gestartet, nachdem wir Vorbereitungen der Hisbollah festgestellt haben, israelisches Territorium zu bombardieren“, so der Sprecher.

Am Nachmittag hatten Israels Streitkräfte bereits erklärt, 180 Ziele der Hisbollah angegriffen zu haben. Dabei seien unter anderem „Tausende“ einsatzfähiger Geräte zum Abschuss von Raketen auf Israel zerstört worden, teilte das Militär mit. Zudem habe es Artilleriebeschuss gegeben. Libanesische Sicherheitskreise berichteten von mehr als 100 Angriffen im Süden des Landes.

Nach Angaben israelischer Militärquellen wurden rund 90 Raketen aus dem Libanon Richtung Israel abgefeuert. Im Norden Israels heulten Warnsirenen. Israels Armee kündigte verschärfte Einschränkungen für die Menschen im Norden an. In mehreren Gebieten, darunter der Küstenstadt Haifa, seien Versammlungen im Freien auf maximal 30 Menschen und in Innenräumen auf 300 Teilnehmer beschränkt, teilte die Armee mit. Bewohner der betroffenen Gebiete dürften zudem nur noch zu ihren Arbeitsplätzen, Schulen und Universitäten gehen, wenn dort Schutzräume zur Verfügung stünden. Die geänderten Richtlinien gelten seit dem Abend.

Israel tötet 16 Hisbollah-Mitglieder – darunter Kommandeure



Am Freitag hatte Israels Armee einen Angriff auf einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut verübt und dabei nach eigenen Angaben 16 Hisbollah-Mitglieder getötet. Zwölf der 16 Todesopfer waren Mitglieder der obersten Führung. Insgesamt wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 37 Menschen getötet. Unter den Todesopfern waren auch drei Kinder.

Rettungskräfte räumen Trümmer am Ort des israelischen Angriffs vom Freitag in einem südlichen Vorort von Beirut im Libanon weg. Bei dem Luftangriff auf ein Treffen der Hisbollah kamen mindestens 31 Menschen ums Leben. © Marwan Naamani/DPA

Laut dem israelischen Armeesprecher Daniel Hagari richtete sich der Angriff gegen Kommandeure, „die an der Planung von Operationen mit Panzerabwehrraketen, Raketenbeschuss und der geplanten Invasion israelischen Territoriums beteiligt waren“. Akil und die anderen bei dem Angriff getöteten Hisbollah-Kommandeure hätten einen Angriff auf Nordisrael geplant, bei dem sie „israelische Gemeinden infiltrieren und unschuldige Zivilisten ermorden“ wollten, wie es die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober getan hatte.

Israels Armee: Keine Pläne für Eskalation im Libanon



Nach Akils Tötung versicherte die israelische Armee am Freitag, sie strebe keine Eskalation des Konflikts im Libanon an. „Wir streben keine breite Eskalation in der Region an“, sagte Armeesprecher Hagari vor Journalisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant schrieb unterdessen im Onlinedienst X, Israels „Feinde“ hätten keinen „Zufluchtsort“ mehr.

Am Dienstag und Mittwoch explodierten im Libanon gleichzeitig Hunderte von Pagern und Walkie-Talkies der Hisbollah. Die Explosionen, die in zwei Wellen auftraten und Israel zugeschrieben wurden, töteten 37 Menschen und verletzten fast 3.000 weitere.

Die mit der Hisbollah verbündete Hamas marschierte am 7. Oktober letzten Jahres in den Süden Israels ein und löste damit den Krieg im Gazastreifen aus. Nach israelischen Angaben wurden bei dem beispiellosen Hamas-Angriff mindestens 1.205 Menschen getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben der Hamas, die nicht unabhängig überprüft werden können, wurden bei der israelischen Offensive als Reaktion auf den Angriff bisher mehr als 41.000 Menschen getötet.

Seit dem 8. Oktober ist auch der Norden Israels ständigen Angriffen der Hisbollah ausgesetzt. Israel reagiert auf die Angriffe mit Gegenangriffen im Libanon. Zehntausende Menschen auf beiden Seiten der Grenze sind seitdem zu Binnenflüchtlingen geworden.

