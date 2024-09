Na het massale Israëlische vliegverkeer in de toekomst Beiroet zulke Retter nach Überlebenden. In deze gesloten gebieden zijn nog meer constructies te vinden voordat ze worden gesloten, waarbij u wordt geïnformeerd over de State Nachrichtenagentur NNA. Het is oké om het nog een keer te proberen. Dit is wat u moet doen.

Die Zeitung Ha’aretz Bericht van de staf van de Israëlische regering, wat betekent dat er 300 mensen welkom zullen zijn. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid spreekt over zijn eigen gezondheid en 91 verliezen. Deze dingen kunnen nog steeds worden gedaan, maar we willen ook graag een verschil maken in hun leven. Auf Videos vom Ort des Angriffs waren grote Trümmerberge zu sehen. De Beseitigung von Trümmern laufe, erklärte das Ministerium.

Veiligheids- en beveiligingsexpert Michael Horowitz schrijft op het platform Israël De militaire experts voerden 900 kilogram bommen uit in de Gazastrook, die gebruikt konden worden als „Bunker Brechers“ en hele woonruimten naar hun huizen konden brengen.

Israëlische militaire griffier nach eigener Darstellung das Hauptquartier der Hisbollah en dat hun levensomstandigheden op zichzelf de levensomstandigheden ondersteunen. Zij zullen de eersten zijn die het bezitten, ook al zijn zij de hoogste Kommandeur van de Militanten, evenals de Kommandeur van de Raketeneinheit in Zuid-Libanon, Muhammad Ali Ismail, en ook de Stellvertreter. Ismail zei „Für zahlreiche Terrorakte verantwortlich“ gewesen, hier is meer informatie. Dit is het geval „van de Abschuss von Raketen auf the Gebiet des Staates Israel en der Abschuss einer Boden-Boden-Rakete auf the Zentrum des Landes am Mittwoch“. Dat Hisbollah ervoor zorgt dat Angaben opnieuw bestätigt noch dementiert.

Verbleib von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah onduidelijk

Zum Schicksal des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah is geen onbekende in Angaben. Er is een persoon met een Israëlische melding in Zuid-Beiroet, die geen bericht meer heeft ontvangen van de nachrichtenagent van Reuters. Kijk hoe boos de Hisbollah is, noch is de Nasrallah gepasseerd. Een van de Hisbollah nahestehende Person teilte Reuters wiederum mit, Nasrallah sei am Leben, en ook de Iraanse Nachrichtenagentur Tasnimberichtete, daar sei in Sicherheit. Vanuit de Iraanse wettelijke vereisten hier is de status getest. Hassan Nasrallah Zodat er in een apart hoofdkantoor sprake is van een gebrek aan veiligheid, meldt de Israëlische staf die opereert onder de Anonymity of the Secret Service-rapporten van de New York Times.

© Lea Dohle

Nieuwsbrief „Was jetzt?“ – De taggliche Morgenüberblick Start Zie met onze volgende cursussen Nachrichten-Nieuwsbrief in de Tag. Erhalten Sie zem freitags den US-Sonderletter „Was jetzt, America?“ hoe dan ook, het digitale magazine ZEIT am Wochenende. Bij mijn registratie moet u uw gegevensbeschermingsverklaring controleren. Viel Bedankt! Wij kunnen er een e-mail naar sturen. Betaal voor uw mailing en ontvang uw nieuwsbriefabonnement.

Mensen die in het grote rebellengebied Idlib in Syrië woonden, hebben – hoewel niet erg goed – geleefd. Tod von Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah heeft in Libanon gewoond. Je reist over straat, reist met je vrienden, springt met je auto’s; Sommige mensen genieten van Freude Schüsse in die Luft ab, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu seehen. Groepen mensen verzamelden zich, zongen en schreeuwden en keerden zich om de Syrische oppositie.

Hassan Nasrallah Meer over Thema Z+ (abopflichtiger Inhalt); Hisbollah :

Auserwählt, die Welt zu regieren?

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Israël en Libanon :

Hisbollah-Chef sprak na Pager-Explosionen van „Kriegserklärung“

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Hisbollah in Libanon :

Zal de „Partei Gottes“ de grote Krieg zijn?



Weitere Angriffe in der Nacht

Israël setzte seine Luftangriffe nahe der libanesischen Hauptstadt Beirut in der Nacht fort. De Luftwaffe is verantwoordelijk voor de strategische doelstellingen van de Hisbollah in de omgeving van Beiroet, met hulp van het Israëlische leger. Dit zijn de Waffenproductiesanlagen, Gebäude, in de moderne Waffen gegert würden, hoe dan ook Kommandozentralen der proiranischen Miliz, hieß es. Die Staatliche Libanese Nachrichtenagentur NNAberichtete von mindestens elf Angriffen in Vororten südlich der Hauptstadt toch in meer Orten im Süden des Libanonaan de andere kant van Tyros.

Dit betekent dat het Israëlische leger in de toekomst veilig zal kunnen overleven tijdens de evacuatieperiode. Het onderdeel van de Israëlische Armeesprecher Avichay Adraee in arabische Sprache in een Beitrag op het Platform X mit. De voordelen voor de mensen die in de nieuwe leefomgeving leven en profiteren van Hisbollah, hier zijn ze. Dit betekent dat mensen zich op minder dan 500 meter afstand van woonruimtes bevinden. Tegenwoordig zeiden ze dat er rekening werd gehouden met de kaarten, zodat Israël kon worden geëvacueerd.

Mensen vliegen naar het centrum van Beiroet

Honderden mensen zijn gedood door Israëlische bombardementen in de zuidelijke regio’s van de hoofdstad van Libanon, Beiroet. Ze gingen ’s nachts op in parken en centrale plaatsen, die ze zagen. Deze mensen werden via een bericht van het Libanese staatsagentschap NNA op de hoogte gebracht dat er contact met hen was opgenomen via een telefonische hotline en een plaats in hun meldingsgebied.

In Libanon zou het land ruim 500 mensen tellen, en in dat geval zouden er ruim 70.000 mensen zijn. Ortliche Journalisten meldden dat in Beiroet mensen niet aanwezig zijn in parken, vooral niet op straat en een open weg naar dergelijke bescherming.

„Gaza is de Schlüssel zur Beendigung der Gewalt“

VN-secretaris-generaal António Guterres waarschuwt de VN-Veiligheidsraad voor het definitieve besluit over deze kwestie. Er bestaat geen twijfel over de noodzaak om naar het buitenland te reizen, de liefde voor humanitaire hulp en de manier om met de ernst van de aanpak van het conflict om te gaan. „Wir brauchen diese Waffenruhe jetzt.“ Eindeloze verhandelingen die in de Gazastreifen een man zijn die nooit leisten.

„Gaza bleibt das Epizentrum der Gewalt. Und Gaza ist der Schlüssel zur Beendigung der Gewalt“, zei Guterres. „De schok die komt van de beispieellosen Tod und der Zerstörung in Gaza ausgehen, drhen nun die gesamte Region in de Abgrund zu stürzen: een Flächenbrand met unforstellbaren Folgen.“ Die Todesspirale-müsse in Ende heeft en de humanitaire Völkerrecht-müsse wordt gewaardeerd.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een sterke relatie met de standpunten van de Amerikaanse strijdkrachten in de context van hun inspanningen en “bei Darf” anzupassen.