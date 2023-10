Raketen erreichen weiterhin israelisches Territorium nicht nur aus dem Gazastreifen, sondern auch aus dem Libanon im Norden Israels. Die vom Iran finanzierten Hisbollah-Milizen haben in den letzten Wochen wiederholt die Schwachstellen entlang der israelischen Grenze getestet. Erst am Samstag hatte die israelische Armee als Reaktion auf die Raketenangriffe Stellung bezogen Hisbollah angegriffen. Aus Angst vor einer Ausweitung des aktuellen Konflikts auf den Libanon haben die USA ihre Bürger nun zur Ausreise aufgefordert. Darüber hinaus hat der Flughafen der libanesischen Hauptstadt Beirut Pläne für eine mögliche Evakuierung seiner Gebäude veröffentlicht. Bereitet sich die Hisbollah auf einen Angriff auf Israel vor? Und stehen die Menschen im Libanon hinter der Terrororganisation? Stella Men beantwortet diese und andere Fragen; Für ZEIT ONLINE ist sie in Beirut vor Ort.

Der Konflikt zwischen Israel und Hamas hat auch in Deutschland Auswirkungen. Immer wieder kommt es zu pro-palästinensischen Demonstrationen. In einigen Städten wurden die Proteste teilweise verboten; In Hamburg galt bis vergangenen Mittwoch sogar ein generelles Demonstrationsverbot pro-palästinensischer Gruppen. Begründet werden die Verbote damit, dass die Kundgebungen zu Gewalt, Gewaltaufrufen oder Gewaltverherrlichung führen könnten. Die Institutionen müssen abwägen, wer die Demonstration organisiert und ob es in der Vergangenheit bei ähnlichen Veranstaltungen zu Straftaten gekommen ist. Die Entscheidung dürfe nicht leichtfertig getroffen werden, sagt Heinrich Wefing, Leiter des Politikressorts der ZEIT, und erklärt, wann eine Kundgebung verboten werden kann.

Alles außer Putzen: Schalten Sie das Radio ein – es ist 100 Jahre alt!

Moderation und Produktion: Elise Landschek

Zusammenarbeit: Matthias Peer und Benjamin Probst

Sie finden die „Was nun?“-Funktion. Probeabonnement hier.

Hier finden Sie alle Folgen unseres Podcasts Hier. Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de.