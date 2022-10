Lianne Sanderson ruft den Fußballverband wegen Wembley-Unterlassung und Namensfehler | Fußball Nachrichten

Die frühere Löwin Lianne Sanderson glaubt, dass der FA sie und andere ehemalige englische Spieler „vergessen“ hat, und rief den Vorstand in einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien auf.

Stürmerin Sanderson bestritt 50 Länderspiele für ihr Land, gehörte aber nicht zu der großen Gruppe ehemaliger Spieler, die am Freitagabend beim 2:1-Sieg Englands gegen die USA im Wembley-Stadion in der Halbzeit am Spielfeldrand marschierten.

Die 34-jährige Expertin ging am Samstag zu Twitter und behauptete, sie habe keine Einladung erhalten und bemerkte, dass ihr Name im Spieltagsprogramm falsch geschrieben worden sei.

Sie schrieb: „An diesem Punkt kann ich nicht sagen, dass ich überrascht bin. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich den Schmerz satt habe, den der systematische Missbrauch mir im Laufe der Jahre zugefügt hat. Sie haben mich vorher und viele Male zuvor vergessen und Letzte Nacht war nur eine weitere

Beispiel.

„Alle ehemaligen Löwinnen wurden gestern Abend nach Wembley eingeladen und bekamen viele Erinnerungen an ihre Zeit, als sie für England spielten, worüber ich mich für sie freue, besonders nachdem ich dieses Thema vor vier Jahren im Houses of Parliament angesprochen hatte.

„Auf die Frage, was der FA tun kann? Meine Antwort: Geben Sie ehemaligen Spielern nicht das Gefühl, vergessen zu werden, und ich habe nicht über mich gesprochen. Viele ehemalige Spieler haben das Gefühl, dass sie so für England gespielt haben.

Die frühere englische Nationalspielerin Lianne Sanderson sagte letzte Woche gegenüber Sky Sports News, dass die ethnische Unterrepräsentation im Elite-Mädchen- und -Frauenfußball in England nach wie vor ein Problem darstellt



„Jetzt schau, jeder wurde eingeladen, anzunehmen [sic] mich. Das macht Sinn. Ich habe mich zurückgezogen, weil ein Sport, den ich so sehr liebte, mir die Liebe nicht erwiderte. Dies sind einige der Gründe.

Sanderson wurde 50 Mal von England gekappt





„Um dann meinen Namen im Programm und auf der großen Leinwand falsch zu schreiben, haben sie meine 50. Kappe vergessen. Also gestatten Sie mir zumindest einige Momente, auf die ich stolz sein kann. Ich habe selbst eine Karriere in den Medien aufgebaut, ohne Almosen oder Hilfe von irgendjemand, nachdem er geächtet wurde, weil er die Wahrheit gesagt hat, und ich werde dies auch weiterhin tun.

„Ich freue mich, dass alle meine ehemaligen Teamkollegen ihren Abend genossen haben, das freut mich. Aber das hat mich wieder einmal so wütend gemacht. Danke an diejenigen, die mich weiterhin unterstützen. Mein Kreis ist eng.“

Manisha Tailor MBE sagt, dass mehr getan werden muss, um den Elite-Mädchen- und -Frauenfußball repräsentativer für die Nation zu machen.



Die FA kündigte Pläne an, Anfang September ehemalige Löwinnen zum USA-Spiel willkommen zu heißen, um den 50. Jahrestag des ersten offiziellen Spiels der englischen Frauen zu feiern. Die Einladungen sind der Höhepunkt eines Forschungsprojekts, dessen Zusammenstellung mehrere Jahre gedauert hatte.

Während Sandersons Name in einer Liste aller bisher identifizierten englischen Spieler korrekt geschrieben wurde, ist er in einem Feature, das die 12 besten transatlantischen Talente in der Geschichte Englands und der USA hervorhebt, falsch geschrieben.

Ein FA-Sprecher sagte am Samstagabend: „Es tut uns leid. Wir haben Lianne zusammen mit mehr als 200 ehemaligen Spielern zu den Feierlichkeiten gestern Abend eingeladen, aber sie hat sie nicht erhalten. Wir haben uns mit ihren Vertretern in Verbindung gesetzt, um dies zu erklären. Wir auch entschuldigen Sie bitte, dass ihr Name im Programm falsch geschrieben wurde. Mit 50 Länderspielen ist Lianne eine England-Größe und verdient volle Anerkennung für die Verdienste, die sie der Nationalmannschaft geleistet hat.“