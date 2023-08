Liam Payne ist auf dem Weg der Besserung.

Der Eine Richtung Alaun kündigte die Verschiebung seiner Südamerikatournee an, die im September beginnen sollte, da er wegen einer Niereninfektion ins Krankenhaus musste.

„Schweren Herzens muss ich Ihnen sagen, dass wir keine andere Wahl haben, als meine bevorstehende Tour durch Südamerika zu verschieben“, betitelte er ein Instagram-Video vom 25. August, in dem er die Neuigkeiten teilte. „In der letzten Woche lag ich mit einer schweren Nierenentzündung im Krankenhaus, das würde ich niemandem wünschen, und die Ärzte verordneten mir, dass ich mich jetzt ausruhen und erholen muss.“

Der 29-Jährige bemerkte: „Ich habe mich riesig darauf gefreut, für euch zu spielen. An alle, die Tickets gekauft haben: Es tut mir so leid. Wir arbeiten daran, die Tour so schnell wie möglich neu zu planen.“ Das ist möglich, aber vorerst erstatten wir die Tickets – achten Sie also bitte auf Aktualisierungen an Ihrer Verkaufsstelle. Vielen Dank wie immer für Ihre Liebe und Unterstützung und wir freuen uns darauf, Sie bald zu sehen.“