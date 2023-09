Hongkong

Das chinesische Außenministerium hat am Freitag Fragen zum Aufenthaltsort des Verteidigungsministers des Landes ignoriert, da immer mehr Spekulationen kursieren, dass gegen den kürzlich beförderten General Ermittlungen eingeleitet wurden.

Li Shangfu, der im März zum Verteidigungsminister ernannt wurde, ist seit mehr als zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen, was Gerüchte über sein Schicksal schürt, nachdem in diesem Sommer eine Reihe ungeklärter personeller Umbesetzungen die oberen Ränge der regierenden Kommunistischen Partei Chinas in Aufruhr versetzten.

Die Financial Times berichtete am späten Donnerstag unter Berufung auf amerikanische Beamte, die US-Regierung gehe davon aus, dass gegen Li ermittelt werde. Das Wall Street Journal berichtete außerdem, dass Li letzte Woche von den Behörden zum Verhör abgeführt wurde, und berief sich dabei auf eine Person, die in Peking an der Entscheidungsfindung beteiligt war. In keinem der Berichte wird ein Grund für die Untersuchung genannt.

Auf die Frage nach Lis Situation am Freitag sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, bei einer regulären Pressekonferenz: „Ich bin mir der Situation nicht bewusst.“

Fragen zu Lis Aufenthaltsort folgen auf das ungeklärte Verschwinden von Qin Gang, der Ende Juli auf dramatische Weise als Chinas Außenminister gestürzt wurde, nachdem er einen Monat lang aus der Öffentlichkeit verschwunden war.

Qin, der nur sieben Monate lang Außenminister war, behielt den Posten des Staatsrats – eine führende Position im chinesischen Kabinett, die auch Li innehat.

Auf Websites der chinesischen Regierung und des Militärs wird Li immer noch als Verteidigungsminister, Staatsrat und Mitglied der mächtigen Zentralen Militärkommission (CMC) der Partei aufgeführt.

Lis Verschwinden erfolgt auch Wochen nach einer überraschenden Umstrukturierung im chinesischen Militär. Im Juli tauschte die Volksbefreiungsarmee plötzlich zwei Anführer ihrer Raketentruppe aus – einer militärischen Elitetruppe, die das Arsenal an Atomwaffen und ballistischen Raketen des Landes überwacht. Der abgesetzte Kommandant war seit Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

CNN versucht, US-Beamte für eine Stellungnahme zu erreichen.

Lis Abwesenheit wurde auch in diplomatischen Kreisen zur Kenntnis genommen. Letzte Woche schrieb der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war, dass Li seit zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden sei.

In seinem Beitrag sagte Emanuel: „Die Kabinettszusammensetzung von Präsident Xi ähnelt jetzt Agatha Christies Roman And Then There Were None.“ Zuerst wird Außenminister Qin Gang vermisst, dann werden die Kommandeure der Rocket Force vermisst, und jetzt wurde Verteidigungsminister Li Shangfu seit zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.“ Er schrieb mit dem Hashtag „MysteryInBeijingBuilding“.

Das kurz aufeinanderfolgende Verschwinden zweier hochrangiger Minister hat Fragen über die Regierungsführung von Staatschef Xi Jinping aufgeworfen, der das politische System Chinas durch seine Machtkonzentration und die Durchsetzung strenger Parteidisziplin noch undurchsichtiger gemacht hat.

„Der Außenminister und der Verteidigungsminister sind beide nach außen gerichtete Gesprächspartner der internationalen Gemeinschaft. Sie wurden möglicherweise ohne jegliche Erklärung oder Rücksichtnahme auf die globale Wahrnehmung entfernt“, sagte Drew Thompson, leitender Forschungsmitarbeiter an der Lee Kuan Yew School of Public Policy der National University of Singapore, am Freitag gegenüber CNN.

„Das schürt die Vertrauenskrise in China. Es unterstreicht den Mangel an Transparenz und die völlige Undurchsichtigkeit der Entscheidungsfindung in China.“

Bevor er zum Verteidigungsminister befördert wurde, war Li ab 2017 fünf Jahre lang Leiter der Ausrüstungsentwicklungsabteilung des CMC und für die Waffenbeschaffung zuständig. In dieser Funktion wurde Li 2018 von den Vereinigten Staaten wegen Chinas Kauf russischer Waffen mit Sanktionen belegt.

Ende Juli veröffentlichte die Ausrüstungsentwicklungsabteilung eine Bekanntmachung, in der sie dazu aufrief, öffentliche Hinweise auf korrupte Beschaffungspraktiken aus dem Jahr 2017 zu geben, was mit der Zeit zusammenfällt, in der Li für die Beschaffung zuständig war.

Li wurde zuletzt am 29. August öffentlich gesehen, als er beim China-Afrika-Friedens- und Sicherheitsforum in Peking eine Grundsatzrede hielt.

Zuletzt reiste er Mitte August außerhalb Chinas nach Russland und Weißrussland. In Moskau traf sich Li mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu und lobte die militärischen Beziehungen zwischen China und Russland als „ein Modell der Zusammenarbeit“. In Minsk traf er mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zusammen.

Für Chinas Verteidigungsminister, der in der Regel seltener öffentlich auftritt als der Außenminister, sind zwei Wochen Abwesenheit von der Öffentlichkeit nichts Neues.

Dennoch hat es die Spekulationen angeheizt, vor allem so kurz nach Qins Verschwinden und seiner Entlassung.

Letzte Woche zog sich Li abrupt von einem jährlichen Treffen mit vietnamesischen Verteidigungsführern entlang der Grenze beider Länder zurück, berichtete Reuters unter Berufung auf vietnamesische Beamte. Die Versammlung wurde verschoben, nachdem Peking Hanoi Tage vor der Veranstaltung mitgeteilt hatte, dass Li einen „gesundheitlichen Zustand“ habe, zitierte Reuters zwei Beamte.

Das vietnamesische Verteidigungsministerium teilte letzten Monat auf einer Pressekonferenz mit, dass Li eine chinesische Delegation anführen werde, die am 7. und 8. September am 8. Grenzschutz-Freundschaftsaustausch teilnehmen werde. Von beiden Seiten gab es weder eine offizielle Stellungnahme noch einen Medienbericht dazu, ob das Treffen stattgefunden hat.