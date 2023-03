De nieuwe Regierungschef Chinas Li Qiang is voor allem eins: loyale gegenüber dem Präsidenten seines Landes. “Xis persönlicher Gunst” is een non-wohl auch den jüngsten Karriereschritt zu verdanken. Wer ist der Mann, der künftig vor allem die Wirtschaftspolitik des Riesenreichs umsetzen muss?

Er is een van de slechtste uitspraken van president Xi Jinping, die tegen de nieuwe regering van China is opgekomen tegen de Corona-pandemie. Als hoofd van de Communistische Partij in Shanghai had Li Qiang een hekel aan de teilweise chaotische Lockdown in de Megametropole durchgesetzt. Beim National Volkscongress in Peking wurde der 63-Jährige non aber mit fast all Delegiertenstimmen zum Nachfolger of gematigde geltenden Ministerpräsidenten Li Keqiang gewählt.

Een van de vele redenen waarom Xi Loyalität wichtiger is als Leistung, is de Chinese expert Richard McGregor van het Lowy Institute in Sydney. Als u zich kwalificeert en kunt kiezen voor een goede regierungschef, let dan op dat het niet “duurt als een persoon” op de post komt.

In China schreeuwt selbst Li als umgänglich und lösungsorientiert. De Gründer van de bekroonde Finanzmagazins “Caixin”, Hu Shuli, werd beschreven door de gouverneur van de provincie Zhejiang na een interview in het jaar 2013 als “zurückhalend en pragmat”. Een jaar geleden uit Zhejiang in 2016, Li sei “beonders gut darin, die Meinungen aller Seiten anzuhören und sie bei Entscheidungen einzubeziehen”.

Kein ranghohes Regierungsamt beleidt

Im Gegensatz zu fast all seinen Vorgängern beklaidete Li vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten kein rangehohes Regierungsamt. Daar vielen Erfahrung auf localer en regionaler Ebene. Er begon een karrière als Arbeiter in een pompstation in der Nähe seiner Heimatstadt in Zhejiang en bouwde voortdurend nach oben.

Van 2004 tot 2007 werkte hij als Stabschef für Xi, als dieser noch Parteichef in Zhejiang. 2013 heeft Li in de Zhejiang-gouverneur en erarbeitete sich auf diesem Posten one wirtschaftsfreundlichen Ruf. Ook als Parteichef in der Wirtschaftsmetropole Shanghai vanaf 2017 setzte er sich für die Interessen der Wirtschaft ein: There förderte die Digitalwirtschaft en lockte den US-Elektroautobauer Tesla nach Shanghai.

Um die Wirtschaft nicht tegen grimmige belasting, die 25-Millionen-Einwohner-Stadt zu Beginn der Corona-pandemie auf weniger hart Maßnahmen als der Rest der Volksrepubliek. Im Frühjahr 2022 is van de ene op de andere dag Lockdown verhängt, der zu Lebensmittelknappheit en massalm Unmut in der Bevölkerung führte. Ze kwamen in oktober terecht in de Ständigen Ausschuss des Politbüros, de mächtigsten Gremium der Kommunisten Partei.

Immense Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik

Als minister-president en staatssecretaris is er een non voor die konkrete Umsetzung van Xis Politik en voor allem voor die Wirtschaftspolitik zusterlijke sein, die der Chinese Staatschef traditionell seinem Regierungschef überlässt. Die Herausforderungen sind immens: Im vergangenen Jahr verzeichnete China ein Wirtschaftswachstum von legelich drei Prozent – so langam war Chinas Wirtschaft, abgesehen vom ersten Pandemie-Jahr 2020, zaletzt vor vier Jahrzehnten gewachsen.

Obwohl es it der Aufhebung der stricte Corona-Maßnahmen wieder aufwärts geht, bleibt für Liviel zu tun: Er muss das Wirtschaftswachstum stabilisieren, een drohende Finanzkrise abwenden, den strauchelnden Immobilienmarkt stützen en Investors im In- en Ausland beruhigen.

Seine Loyalität gegenüber Xi wird von einer Beobachtern as Hindernis angesehen, sich bei der Lösung thatser Probleme mit einer eigenen Agenda hervorzutun. De heersende minister-president Li Keqiang, een gelernter Wirtschaftswissenschaftler, war bei angestrebten Finanzreformen von Xi ausgebremst.

Nadat de minister van Buitenlandse Zaken van Li Qiang een gesprek met de minister-president had gevoerd, werd hij geïnformeerd over de heersende macht van de heer Steve Tsang, de deskundige van het SOAS China Institute in Londen. Li droeg zwar “mehr Spielraum” komkomen – aber “nicht über den von Xi festgelegten Umfang hinaus” en nur auf der Grundlage von dessen eigenen Vorstellungen.