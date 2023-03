Hongkong

CNN

—



De wetgevende macht van China heeft Li Qiang, een oude assistent van leider Xi Jinping, aangesteld als premier, de man die de taak heeft om de op een na grootste economie ter wereld nieuw leven in te blazen na drie jaar van nul-Covid-beperkingen.

Het Nationale Volkscongres steunde Li tijdens een grotendeels ceremoniële stemming op zaterdagochtend in de Grote Hal van het Volk in Peking. Li kreeg 2.936 stemmen, waarvan drie stemmen tegen hem en acht onthoudingen.

Li, 63, is een van de meest vertrouwde beschermelingen van Xi, de machtigste leider van het land in decennia. Hij vervangt de vertrekkende premier Li Keqiang, die sinds 2013 Xi’s onderbevelhebber was.

Traditioneel is het premierschap een invloedrijke rol die verantwoordelijk is voor de economie, hoewel de afgelopen tien jaar zijn macht is uitgehold door Xi, die bijna alle besluitvorming in eigen hand heeft genomen.

Desalniettemin zullen veel van de inspanningen van de nieuwe premier waarschijnlijk gericht zijn op pogingen om het lot van de Chinese economie om te buigen, die onlangs een BBP-groeidoelstelling voor dit jaar van ongeveer 5% heeft gesteld – de laagste in decennia.

Dat zal geen gemakkelijke opgave zijn: China zit midden in een historische neergang voor de allerbelangrijkste huizenmarkt, de consumentenbestedingen zijn laag en de werkloosheid onder jongeren blijft hoog. En lokale overheden worden opgezadeld met schulden.

Het ondernemersvertrouwen is gekelderd als gevolg van een ongekende regelgevende repressie tegen de particuliere sector en toegenomen onzekerheden over het toekomstige beleid van China. De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China bevinden zich op het dieptepunt in decennia, wat leidt tot escalerende spanningen op het gebied van technologie en investeringen. Buitenlandse investeringen in China zijn gedaald.

Xi identificeerde Li Qiang, een voormalige baas van de Communistische Partij van Shanghai die de leiding had over de chaotische afsluiting van twee maanden, als de man om deze uitdagingen aan te gaan tijdens een herschikking van het leiderschap in oktober.

Li, geboren in de oostelijke provincie Zhejiang, begon zijn carrière als arbeider bij een irrigatiepompstation. Hij ontving zijn bacheloropleiding in landbouwmechanisatie aan een universiteit in de stad Ningbo en werkte zich vervolgens op in de provinciale bureaucratie.

Zijn carrière begon toen hij tussen 2002 en 2007 de feitelijke stafchef van Xi was toen Xi partijchef was van de provincie Zhejiang.

Li is de eerste premier sinds het Mao-tijdperk die niet eerder als vice-premier bij de Staatsraad, het Chinese kabinet, heeft gewerkt, zeggen analisten.

Het waren Li’s persoonlijke banden met Xi die zijn promotie lijken te hebben gewonnen boven meer gekwalificeerde kandidaten, zei Julian Evans-Pritchard, senior China-econoom bij Capital Economics, toen Li vorig jaar promoveerde.

Maar sommige analisten zeiden dat zijn ambtstermijn in Shanghai, vooral vóór de Covid-lockdown van vorig jaar, wees op een pragmatische, pro-business stijl.

Tijdens Li’s tijd daar bouwde Tesla zijn eerste gigafabriek buiten de Verenigde Staten in de stad. Tesla is de enige eigenaar van die fabriek, de eerste buitenlandse autofabrikant in China die zijn fabriek volledig bezit.

“Het zakelijke klimaat in China zou in ieder geval de komende twee jaar vriendelijker moeten worden” onder Li, die waarschijnlijk particuliere bedrijven en buitenlandse investeerders zal steunen, aldus Citi-analisten in een onderzoeksrapport.

In 2019 hield Li ook toezicht op de lancering van de Chinese aandelenmarkt in Nasdaq-stijl op de beurs van Shanghai.