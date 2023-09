Li Auto, ein chinesischer Hersteller von Elektroautos, hat kürzlich einige Talente aus der Smartphone-Branche eingestellt, was Spekulationen darüber auslöste, dass das Unternehmen auch in den Smartphone-Markt einsteigen möchte. Ähnlich wie Nio, das am 21. September sein erstes Smartphone ankündigen wird. Und es entwickelt sich auch zu einem Flaggschiff-Handy.

Li Xiang, CEO von Li Auto, stellte jedoch klar, dass das Unternehmen nicht vorhabe, ein Smartphone auf den Markt zu bringen. Es ist zu beschäftigt, an Autos zu arbeiten. Die Tatsache, dass das Unternehmen einige hochkarätige Talente aus der Smartphone-Branche eingestellt hat, ist für Li Auto nichts Neues. Tatsächlich sagte der CEO und Gründer, dass etwa 15 % des in den letzten acht Jahren eingestellten Teams aus der Smartphone-Branche stammen.

Die jüngste Einstellung von Violet Song, einer ehemaligen Produktmanagerin bei iQOO, ist der Grund für die neuesten Gerüchte. Sie arbeitete bei Huawei, bevor sie 2019 als Produktmanagerin für die Submarke iQOO zu vivo kam. Wir verstehen also, warum alle über ihren Beitritt zu Li Auto reden.

