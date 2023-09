Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Die türkischen Volleyballerinnen haben am Sonntag zwar die Europameisterschaft gewonnen, aber die Anwesenheit eines prominenten LGBTQ+-Stars im Team hat den erbittert spaltenden Kulturkrieg des Landes neu entfacht.

Der Sturm über den 1,96 Meter großen Ebrar Karakurt ist einer der prominentesten Tests für die gesellschaftliche Ausrichtung des Landes, seit Präsident Recep Tayyip Erdoğan Ende Mai mit einem konservativ-islamistischen Wahlprogramm die Wiederwahl gewonnen hat, Darin versprach er wiederholt, traditionelle Familien vor den „abweichenden Strukturen“ und dem „Virus der Häresie“ zu schützen, die von der LGBTQ+-Gemeinschaft repräsentiert werden.

Obwohl Erdoğan selbst dem Team – das den Spitznamen „Sultane des Netzes“ trägt – gratulierte, kam es in den sozialen Medien zu einer Flut von Beschimpfungen, und der Regierung wird vorgeworfen, sie habe wenig getan, um Karakurt vor weit verbreiteten homophoben Angriffen aus dem islamistischen Lager des Landes zu schützen.

Ein Video, das einen Tag nach dem Sieg der Volleyballer im Finale gegen Serbien aufgenommen wurde, zeigte eine Frau, die in einem Bus wütend rief: „Du wirst mein Land nicht lesbisch machen.“

İbrahim Melih Gökçek, mehr als ein Jahrzehnt lang bis 2017 Bürgermeister der regierenden AK-Partei in Ankara, rief einen Tag vor dem Finale in Brüssel dazu auf, Karakurt aus dem Team zu werfen.

„Du bist ein LGBT, der Nationalmannschaft unwürdig,“, sagte er auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war. „Wirf sie aus der Nationalmannschaft, damit die Nationalmannschaft nicht beschmutzt wird.“

Karakurt ist ein Ziel radikalislamistischer Gruppen, seit sie 2021 auf ihrem Instagram-Account liebevolle Fotos von sich mit einer Freundin geteilt hat. Seitdem haben die regierungsnahen Medien der Türkei und die ultrakonservativen Islamisten sie als „homosexuelle Abweichlerin“ ins Visier genommen. Karakurt bezeichnet sich nicht offen als LGBTQ+, reagiert aber auf die anhaltenden homophoben Angriffe mit der Verteidigung ihrer Rechte und persönlichen Freiheiten.

„Das ist nicht das erste Finale, das wir gespielt haben, und auch nicht der erste psychologische Krieg, den wir je hatten“, sagte Karakurt auf X nach dem Sieg, bevor sie eine versöhnlichere Botschaft anbrachte, in der sie sagte, dass sie alle umarme. Karakurt antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Aslı Alpar, Karikaturistin und Redakteurin bei KaosGL, einer Organisation für LGBTQ+-Rechte in der Türkei, sagte, das Volleyballspiel sei zu einem Symbol für die Verteidigung von LGBTQ+-Rechten und säkularen Lebensstilen im weiteren Sinne im Land geworden.

„Der Grund, warum aus einer Sportveranstaltung eine Art Protest wurde, liegt darin, dass die islamistischen Zeitungen und ihre Handlanger die systematische Hassrede der Regierungspartei nachahmen und Ebrar Karakurt ins Visier nehmen“, sagte sie gegenüber POLITICO.

Alpar glaubt, dass die Tatsache, dass Karakurt breite Unterstützung außerhalb von LGBTQ+- und feministischen Gruppen erhalten hat, eine breitere politische Reaktion auf die „polarisierende Hasspolitik“ der AK-Partei widerspiegelt.

Homosexualität ist in der Türkei nicht illegal, aber der Raum für LGBTQ+-Ausdruck, Veranstaltungen und Versammlungen schrumpft aufgrund der Regierungspolitik stark. Pride-Märsche sind im Land seit 2015 verboten, während die Sicherheitskräfte angewiesen werden, jegliche soziale oder politische Aktivität zu unterdrücken, die die Bewegung unterstützt.

Homosexualität ist in der Türkei nicht illegal, aber der Raum für LGBTQ+-Ausdruck, Veranstaltungen und Versammlungen schrumpft aufgrund der Regierungspolitik stark | Adem Altan/AFP über Getty Images

Eine der eigentümlicheren Dimensionen der Social-Media-Debatte besteht darin, dass sich die Aufmerksamkeit stark auf die Persönlichkeit von Abdülhamid II. konzentriert, einem der letzten Herrscher des Osmanischen Reiches, das vor genau einem Jahrhundert durch Mustafa Kemal Atatürks säkulare Republik ersetzt wurde.

Nachdem Karakurt von einem Online-Kommentator angegriffen wurde, der sich als Abdülhamid II. ausgab, veröffentlichte sie ein Foto von sich selbst und sagte: „Hör auf mit dem Mist, Abdülhamid.“

Für die Türken ist die historische Resonanz offensichtlich. Während Erdoğan versucht, sich als Neo-Osmanen darzustellen, schlägt Karakurt mit denen der säkularen kemalistischen Republik auf die Werte von Abdülhamids konservativem Reich zurück.

„Wenn Sie Albülhamid angreifen, müssen wir Ihre Wurzeln hinterfragen“, sagte der ehemalige Bürgermeister von Ankara, Gökçek.

Auch Sinan Ülgen, Senior Fellow beim Think Tank Carnegie Europe, bemerkte den Trend. „Die Abdülhamid-Frage ist die Neuinterpretation und Neukonzeptualisierung der islamistischen Fantasie gegen das Narrativ der Republik“, sagte er.

Generell glaubte Ülgen nicht, dass die Aufregung um den Volleyballer das Land polarisierte, und glaubte, dass die meisten Türken sich über sportliche Erfolge auf der internationalen Bühne freuten.

Nachdem Karakurt von einem Online-Kommentator angegriffen wurde, der sich als Abdülhamid II. ausgab, veröffentlichte sie ein Foto von sich selbst und sagte: „Hör auf mit dem Mist, Abdülhamid.“ | Yuri Cortez/AFP über Getty Images

„Im Land gibt es eindeutig einen säkular-konservativen Konflikt, aber ich denke, dass die türkische Gesellschaft im Allgemeinen stolz auf den Erfolg der Volleyballmannschaft ist. Ich glaube nicht, dass die Leute darüber geteilter Meinung sind“, sagte er.

Dennoch betonte er, dass sich radikale Gruppen nach den Wahlen lauter äußerten und extremere Rhetorik verwendeten und dass das Schweigen der türkischen Regierung sie ermutigte.

Letzte Woche gab der Gouverneur von Istanbul eine Erklärung heraus, in der er den Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum verbot, was in säkularen Kreisen einen Aufschrei auslöste, der einen Versuch erkannte, einen islamischen Lebensstil ohne rechtliche Grundlage durchzusetzen. Das Büro des Gouverneurs musste die Erklärung später mit der Begründung zurückziehen, dass es keine Entscheidung zum Verbot des Alkoholkonsums gegeben habe.

„Die Regierung hat keinen Versuch unternommen, einen der prominentesten Sportler des Landes vor den Angriffen zu schützen oder zu verhindern, dass Gruppen mit radikalen Absichten weiter vorgehen“, sagte Ülgen.

„Und das ist auch eine politische Entscheidung.“