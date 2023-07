Leylah Fernandez zog weiter, während Felix Auger-Aliassime am Montag in Wimbledon in England eine überraschende Niederlage in der ersten Runde hinnehmen musste.

Fernandez aus Laval, Que., besiegte die Ukrainerin Kateryna Baindl mit 6:4, 4:6, 6:4 und verbuchte damit ihren ersten Sieg im Hauptfeld ihrer Karriere beim All England Club.

Bei ihrem einzigen weiteren Auftritt beim Grand Slam auf Rasen im Jahr 2021 schied sie in der ersten Runde aus.

Montreals Auger-Aliassime, der bei der Auslosung der Männer auf Platz 11 gesetzt war, wurde vom amerikanischen Lucky Loser Michael Mmoh verdrängt, der einen 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (4), 6-4 Sieg verbuchte.

Auger-Aliassime, der zum ersten Mal seit einer Niederlage in der ersten Runde gegen Fabio Fognini bei den French Open spielte, hatte 17 Asse gegenüber Mmohs 12 und erzielte 10 Winner mehr als sein Gegner, wurde aber durch 64 ungezwungene Fehler ausgewechselt.

Denis Shapovalov aus Richmond Hill, Ontario, sollte später am Montag gegen Radu Albot aus Moldawien antreten.

Fernandez, eine 20-jährige Linkshänderin, gewann nur 65 Prozent ihrer ersten Aufschlagpunkte, brach aber auf dem Weg zum Sieg sechs Mal den Aufschlag der 29-jährigen Baindl.

ANSEHEN | Fernandez schlägt Baindl beim Wimbledon-Sieg sechs Mal:

Die Kanadierin, die auf Platz 95 der Weltrangliste steht, steht in der nächsten Runde vor einem schwierigen Spiel gegen die Nr. 5 Caroline Garcia aus Frankreich.

Mmoh nutzte ein konstantes Aufschlagspiel, um sein erstes Karrierespiel gegen Auger-Aliassime zu gewinnen.

Der Amerikaner war bei 71 Prozent seiner ersten Aufschläge treffsicher und gewann 82 Prozent der ersten Aufschlagpunkte, verglichen mit 60 bzw. 80 Prozent für Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime fiel in dieser Saison auf 13-11 zurück, ein starker Kontrast zu einer Saison 2022, in der er vier ATP-Tour-Titel gewann, auf Platz 6 der Weltrangliste aufstieg und Kanada zum ersten Davis-Cup-Titel überhaupt führte.

Er verlor zum zweiten Mal in Folge in der ersten Runde von Wimbledon, nachdem er 2021 das Viertelfinale erreicht hatte.

ANSEHEN | Die mittelmäßige Saison geht für Auger-Aliassime in England weiter:

Djokovic gewann die ersten beiden Majors des Jahres

Novak Djokovic und Iga Swiatek kamen am Montag trotz einer Regenverzögerung zu Beginn von Wimbledon mit Siegen in geraden Sätzen weiter.

Venus Williams und Coco Gauff gehören zu den anderen großen Namen, die später am ersten Tag im Einsatz sind.

Es ist das dritte große Turnier des Jahres und Djokovic gewann die ersten beiden: die Australian Open im Januar und die French Open im Juni. Damit ist er auf halbem Weg zum ersten Grand Slam im Herrentennis in einem Kalenderjahr seit 1969. Im Jahr 2021 war er diesem Kunststück nahe, da ihm nur ein Sieg fehlte, als er im Finale der US Open verlor.

Er strebt den fünften Titel in Folge beim All England Club und den achten Gesamtsieg an, was beides Rekorde für Männer bedeuten würde.

Djokovics Titel bei Roland Garros war sein 23. bei einem Slam-Event und löste in dieser Kategorie den Gleichstand mit Rafael Nadal bei den Männern.

Djokovic, der an Nummer 2 gesetzte, besiegte Pedro Cachin mit 6:3, 6:3, 7:6 (4) nach einer Regenstaffel, die mehr als eine Stunde dauerte. Die Rasenpfleger nutzten Laubbläser, um das Gras zu trocknen.

„Es war natürlich definitiv frustrierend für das ganze Publikum. Wir Spieler wollten beide spielen, aber die Bedingungen waren nicht so toll, offensichtlich immer noch rutschig“, sagte Djokovic über die Verzögerung.

Swiatek ist besser auf das Turnier 2023 vorbereitet

Der 36-jährige Serbe nutzte ein Handtuch, um einige nasse Stellen abzutrocknen: „Normalerweise komme ich mit Schlägern raus, nicht mit Handtüchern.“

Swiatek, der vier große Titel besitzt, aber die vierte Runde beim All England Club noch nicht überstanden hat, besiegte Zhu Lin aus China auf dem No. 1 Court mit 6:1, 6:3 und gewann die letzten beiden Spiele, nachdem das Dach geschlossen wurde nach einer Regenverzögerung.

Swiatek sagte, sie fühle sich nach ihrem Titel bei den French Open in diesem Jahr besser auf das Rasen-Major vorbereitet.

„Nach Roland Garros“, sagte sie auf dem Platz, „habe ich mir wirklich etwas Zeit genommen, um zu würdigen, was passiert ist. Letztes Jahr, als ich Roland Garros gewann, war es mein zweiter Grand Slam, also fühlte es sich immer noch überwältigend an, aber dieses Mal.“ Ich könnte mich wirklich auf das Feiern konzentrieren und mit mehr Ruhe im Kopf wieder an die Arbeit gehen. Ich versuche, für die Rasensaison aufgeschlossen zu sein, und ich denke, dass es funktioniert. Hoffentlich gelingt es mir, diese Einstellung beizubehalten.“

Barbora Strycova, Halbfinalistin von 2019, wurde die erste Gewinnerin des diesjährigen Turniers, indem sie Maryna Zanevska mit 6:1, 7:5 besiegte. Bei den Männern besiegte der an siebte gesetzte Andrey Rublev Max Purcell auf Platz Nr. 3 mit 6:3, 7:5, 6:4.

Djokovic wird im Hauptstadion von Williams gefolgt, einem 43-Jährigen, der zum 24. Mal am ältesten großen Turnier des Sports teilnimmt und gegen Elina Svitolina aus der Ukraine antritt. Williams – deren jüngere Schwester Serena nach der letzten Saison in den Ruhestand ging – gewann fünf ihrer sieben Grand-Slam-Einzeltrophäen in Wimbledon.

Nach Swiatek auf dem No. 1 Court spielte der dreimalige Grand-Slam-Zweitplatzierte Casper Ruud gegen Laurent Lokoli. Und dann trifft Gauff, ein 19-jähriger Amerikaner, der letztes Jahr Finalist der French Open war, auf die Australian-Open-Siegerin von 2020, Sofia Kenin.

Venus Williams verletzte sich zu Beginn der Niederlage in Runde 1

Die fünfmalige Wimbledonsiegerin Venus Williams verlor in der ersten Runde ihres 24. Auftritts im All England Club.

Williams fiel am Centre Court zu Beginn gegen Elina Svitolina zu Boden und ihr rechtes Knie wurde zweimal von einem Trainer behandelt, unter anderem während einer medizinischen Auszeit nach dem zweiten Satz.

Die 43-jährige Amerikanerin spielte weiter, schaffte es jedoch nicht, die Wimbledon-Halbfinalistin von 2019, Svitolina, bei einer 6:4, 6:3-Niederlage am Montag beim Grand-Slam-Turnier auf Rasen zu besiegen.

Williams war der älteste Spieler im diesjährigen Teilnehmerfeld und der viertälteste, der im Hauptfeld von Wimbledon teilnahm.

Svitolina war erst Zweite, als Williams 1997 ihr Wimbledon-Debüt gab, und erst Fünfte, als Williams das Turnier zum ersten Mal gewann.