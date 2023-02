Lewis Hamilton: “We realiseren ons dat we een berg te beklimmen hebben”; Ted Kravitz gelooft dat Aston Martin Mercedes voor is in de vroege pikorde; bekijk de GP van Bahrein volgend weekend live op Sky Sports F1, met actie op het circuit van vrijdag tot zondag

Ted Kravitz rangschikt de kansen van de F1-teams van slechtste naar beste na de tests van dit jaar

Lewis Hamilton geeft toe dat Mercedes een “berg te beklimmen” heeft na een moeilijke drie dagen pre-season testen, terwijl Ted Kravitz van Sky Sports F1 gelooft dat Aston Martin sneller is voor de openingsrace van volgend weekend.

Mercedes kwam de test in Bahrein binnen met de meeste vragen om te beantwoorden en terwijl de voormalige Formule 1-wereldkampioenen hun problemen met stuiterende auto’s oplosten, worstelden ze nog steeds om grip en tempo, wat werd gemaskeerd door Hamilton die de op een na snelste tijd neerzette achter Sergio Perez op de laatste dag.

Red Bull is geïnstalleerd als favoriet voor de GP van Bahrein – die van vrijdag tot zondag live is op Sky Sports F1 – door Ferrari en Mercedes, en Hamilton opende na de test de worstelingen van zijn team.

“Het zijn een paar interessante dagen geweest, het is nooit gemakkelijk”, zei Hamilton. “Er is veel ontdekt.

“Ik denk dat waar ik het meest van onder de indruk ben, is dat het mijn 11e jaar bij het team is en dat iedereen met dezelfde mentaliteit komt opdagen, hard werkt, niemand is zelfgenoegzaam geweest.

“We realiseren ons dat we een berg te beklimmen hebben en niemand maakt zich druk, iedereen heeft gewoon zijn hoofd naar beneden gehouden, dus daar ben ik echt trots op.”

Hamilton had eerder gezegd dat Mercedes dezelfde “balansbeperkingen” had als vorig jaar, ondanks hun hoop dat ze dit seizoen vanaf het begin titeluitdagers zouden zijn.

“We zijn nog niet helemaal waar we willen zijn, maar het is een goed platform om vanaf te beginnen”, voegde hij eraan toe.

“Het is een veel mooiere wereld om in te zijn als we niet stuiteren, maar we hebben wel wat snelheid om op te pikken in een rechte lijn.

“We hebben een aantal dingen waar we aan moeten werken, het is nog steeds niet perfect en we kunnen momenteel nog steeds niet tippen aan de Red Bulls of de Ferrari’s.

“Wie weet waar we volgende week staan, we proberen gewoon positief te blijven.”

Ted: Aston Martin ligt voor op Mercedes

Ted Kravitz van Sky Sports F1 in Bahrein

“Ik heb Aston Martin derde en mogelijk zelfs een klein beetje dichter bij Ferrari. Dat heeft te maken met Fernando Alonso’s racerun.

“In de GP van Bahrein (lange runs) van zaterdag zoals die was, zouden het Max Verstappen, Sergio Perez en Fernando Alonso op het podium zijn geweest voor de Ferrari’s en de Mercedessen.

“Aston Martin maakte Red Bull zich vanaf de eerste dag zorgen, Adrian Newey (de technisch directeur van Red Bull) noemde ze in de teams waar hij zich zorgen over maakt. De auto is in wezen goed, hij heeft een aantal leuke ideeën. Alonso’s race op zaterdag was een kus van de chef.” *.

“Ik zal een beetje terughoudend zijn en zeggen dat Aston Martin derde is en Mercedes vierde op dit moment.

“We moeten de komende dagen een grote stap zien van Mercedes, zodat ze stevig derde kunnen worden.

“Toen Hamilton naar buiten kwam en zei dat de bruinvis grotendeels verdwenen was, maar sommige van de ‘balansbeperkingen’ van de auto van vorig jaar nog steeds aanwezig zijn, kon ik het niet geloven. Ik dacht: wacht even, dit is de Mercedes die verondersteld wordt om komt goed!

“Maar ze hebben nog steeds last van de problemen die ze vorig jaar hadden.”

