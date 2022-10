Lewis Hamilton trotzig nach qualvollem US-GP-Schlag und sagt, er könne Mercedes „an die Spitze“ bringen

Lewis Hamilton sah beim US-GP am Sonntag auf Kurs für einen unwahrscheinlichen und lang erwarteten Sieg, als er von Max Verstappens langem Boxenstopp an die Spitze getrieben wurde, obwohl Red Bulls zweifacher Weltmeister zum Triumph zurückkämpfte; „Ich habe absolut alles gegeben“, sagte der Brite

Lewis Hamilton gibt zu, dass es ihm „leid tut“, dass er den Sieg für Mercedes beim US-GP nicht holen konnte, betont jedoch die Schwierigkeit, sich gegen Max Verstappen zu verteidigen

Lewis Hamilton schickte eine trotzige Botschaft, nachdem er seinen ersten Saisonsieg beim GP der Vereinigten Staaten qualvoll verpasst hatte, und bestand darauf, dass er „immer noch hier“ und bereit sei, Mercedes „an die Spitze“ zu bringen, sobald sie Red Bull einholen können.

Hamilton sah am Sonntag auf Kurs für einen unwahrscheinlichen und lang erwarteten Sieg, als er durch Max Verstappens langen Boxenstopp an die Spitze getrieben wurde, obwohl Red Bulls zweifacher Weltmeister zurückschlug, um zuerst Charles Leclerc in Kurve 12 und dann zu überholen Hamilton mit sechs verbleibenden Runden.

Der siebenmalige Weltmeister war angesichts des Reifen- und Tempovorteils von Red Bull – insbesondere auf den Geraden – gegenüber Mercedes letztendlich eine leichte Beute, und am Sonntag stellte Verstappen den Rekord für die meisten Siege in einer Saison ein (13) und Red Bull holte seinen fünften Konstrukteurs-Meisterschaft.

Hamilton nahm jedoch viel Positives mit, wenn er nur eine Chance auf einen Sieg hatte, und gab eine optimistische Erklärung zu einem Formel-1-Kampf ab.

„Wir waren heute näher dran, also wirklich stolz auf alle“, sagte er Sky Sports F1. „Tut mir leid, dass ich nicht gewinnen konnte, ich habe absolut alles gegeben.

„Was ich heute mitnehmen werde, ist, dass wir eine gute Pace hatten – und ich bin immer noch hier. Ich weiß, dass ich, wenn sie das Auto bauen, es an die Spitze bringen werde, also müssen wir einfach weiterarbeiten.“

Hamilton fügte hinzu, dass sich die späte Führung des Rennens „erstaunlich anfühlte“ und dass „ich für eine Sekunde dachte, wir könnten es vielleicht halten“.

Aber er erklärte: „Ich konnte sehen, dass er eine Sekunde pro Runde schloss, und ich konnte eine Weile nicht wirklich darauf antworten.

„Dann kam er von so weit hinten auf der Geraden, ich denke, sie sind normalerweise sowieso 10 km/h schneller als wir auf der Geraden, und am Ende der Geraden vibrierten meine Spiegel so sehr, dass ich nicht sehen konnte, wo er war, also war es schwierig zu verteidigen.“

Hamilton läuft unterdessen die Zeit davon, seinen F1-Rekord zu verlängern, in all seinen Saisons ein Rennen zu gewinnen – bisher 16. 2022 stehen noch drei Rennen an, dieses Wochenende in Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi.

„Mit allem, was letztes Jahr beim letzten Rennen passiert ist, und dann mit allem, was in letzter Zeit passiert ist, mit all den Neuigkeiten und allem … ein Sieg wäre ein großer Triumph für uns alle und eine große Belohnung“, sagte er.

Er merkte jedoch in der Pressekonferenz an, dass Mercedes mit seinen Erwartungen „realistisch“ sein müsse.

Kann Hamilton Merc an die Spitze führen? | „Wir verstehen, wo wir etwas falsch machen“

Hamiltons Titelversprechen für 2023, Mercedes „an die Spitze“ zu bringen, hängt von der Arbeit seines Teams im Winter ab, da die Silberpfeile die „DNA“ ihres Autos ändern werden, das 2022 massiv unterdurchschnittlich abgeschnitten hat.

Teamchef Toto Wolff schätzt die Chancen optimistisch ein

„Wir verstehen jetzt besser, wo wir mit dem Auto falsch lagen“, sagte er Sky Sports F1.

„Man kann es fast auf eine dumme Entscheidung im vergangenen Oktober zurückführen, als wir dachten, wir könnten das Auto auf dem Deck fahren, aber du kannst es nicht.

„Also, es sind kleine Hamsterschritte und solange die Flugbahn nach oben geht, denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind.

„Wir werden nächstes Jahr 14 Prozent mehr Zeit im Windkanal haben als Red Bull, und das sollte sie ein wenig anlocken.“

Er fügte zum US-GP hinzu: „Das Tempo war vielleicht zwei Zehntel niedriger und das ist es, was uns am Ende gefehlt hat, aber Lob an Red Bull, sie haben das ganze Jahr über gute Arbeit geleistet und es war wirklich stark, also haben sie das Konstrukteurs-Rennen gewonnen Meisterschaft heute ist, was sie verdienen.“