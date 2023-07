Lewis Hamilton verhandelt weiterhin mit Mercedes über eine Vertragsverlängerung über das Ende der Saison 2023 hinaus; Verfolgen Sie an diesem Wochenende jede Sitzung des GP von Großbritannien live auf Sky Sports F1 und kostenlos auf Sky Showcase

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Mercedes-Chef Toto Wolff glaubt, dass Lewis Hamilton noch mindestens vier Jahre in der Formel 1 bleiben könnte

Mercedes-Chef Toto Wolff glaubt, dass Lewis Hamilton noch mindestens vier Jahre in der Formel 1 bleiben könnte

Mercedes-Chef Toto Wolff sagt, er habe „keine Zweifel“, dass Lewis Hamilton noch mindestens vier Jahre für das Team in der Formel 1 fahren kann.

Hamilton verhandelt mit Mercedes über die Verlängerung seines aktuellen Vertrags, der am Ende der Saison ausläuft, und der siebenfache Weltmeister sagte am Donnerstag beim Großen Preis von Großbritannien gegenüber Sky Sports F1, dass er glaube, dass er zumindest „einen neuen Vertrag bekommen“ habe fünf Jahre“ im Sport.

Sowohl Hamilton als auch Wolff haben wiederholt ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass ein Vertrag unterzeichnet wird, aber die fehlende Bestätigung hat zu Spekulationen darüber geführt, ob der 38-Jährige das Team entweder verlassen oder am Ende der aktuellen Saison in den Ruhestand gehen könnte.

Hamilton ist der zweitälteste Fahrer in der Startaufstellung 2023, wobei Fernando Alonso von Aston Martin, der später im Juli 42 Jahre alt wird, der älteste Teilnehmer ist.

Wolff erzählte Sky Sports F1: „Sie können es bei Alonso sehen. Wenn das der Fall wäre, hätte Lewis meiner Meinung nach noch vier Jahre Zeit.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Hamilton schreibt seine Formel-1-Karriere nicht „zumindest“ für die nächsten fünf Jahre ab Hamilton schreibt seine Formel-1-Karriere nicht „zumindest“ für die nächsten fünf Jahre ab

„Das ist also nicht so weit von dem entfernt, was er gesagt hat, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er das schaffen kann, und natürlich mit Mercedes.“

„Heutzutage haben Hochleistungssportler Möglichkeiten gefunden, ihre Karriere zu verlängern, indem sie ein diszipliniertes Leben führen und die richtigen Dinge tun.“

Hamilton und Wolff sagten beide, dass die finanziellen Bedingungen und die Dauer seiner Verlängerung vereinbart seien und dass nur noch weitere Details geklärt werden müssten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Hamilton erinnert sich an seine Silverstone-Erinnerungen und spricht vor dem Großen Preis von Großbritannien über seine Zukunft bei Mercedes Hamilton erinnert sich an seine Silverstone-Erinnerungen und spricht vor dem Großen Preis von Großbritannien über seine Zukunft bei Mercedes

Auf die Frage am Donnerstag, ob die inkonsistente Form von Mercedes ihn dazu veranlasst habe, die Unterzeichnung des neuen Vertrags noch einmal zu überdenken, antwortete Hamilton: „Das ist nicht das, was ich denke.“

„Vor Saisonende werden wir schon weit im Vertrag sein. Ich habe immer noch 100-prozentiges Vertrauen in diese Mannschaft.“

Wolff erklärt Österreich-GP-Funkaustausch

Wolff ging auch auf Kommentare ein, die er am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Österreich, bei dem Mercedes ein enttäuschendes Wochenende erlebte, über Teamfunk an Hamilton gerichtet hatte.

Da Hamilton sowohl über die Leistung seines W14 als auch über das Fiasko mit den Streckenbegrenzungen in Spielberg frustriert war, richtete der Brite wiederholt Botschaften an die Mercedes-Boxenmauer.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Lewis Hamilton äußerte wiederholt seine Frustration, nachdem er beim Großen Preis von Österreich wegen Überschreitung der Streckenbegrenzung bestraft wurde Lewis Hamilton äußerte wiederholt seine Frustration, nachdem er beim Großen Preis von Österreich wegen Überschreitung der Streckenbegrenzung bestraft wurde

Wolff, der sich während Rennen nicht oft in die Kommunikation mit Fahrern einmischt, warf ein, um Hamilton zu sagen: „Lewis, das Auto ist schlecht, das wissen wir. Bitte fahren Sie es.“

Seitdem hat Hamilton den Austausch heruntergespielt und darauf bestanden, dass „das Beste“ an seiner Beziehung zu Wolff sei, dass „wir direkt miteinander umgehen“, und der Österreicher wiederholte diese Meinung.

„Über diesen Kommentar wurde viel gesagt“, sagte Wolff. „Ich habe versucht, mit Lewis über etwas zu sprechen, das nur er verstehen würde, also wussten wir zwischen dem Team und ihm, was es war.“

„Ich melde mich selten im Radio, also ging es nicht darum, vom siebenmaligen Weltmeister zu erzählen, um sich nicht zu sehr ablenken zu lassen, sondern um etwas anderes.“

Der Live-Zeitplan des britischen GP von Sky Sports F1 (alle F1-Sitzungen auf Sky Showcase)

Samstag, 8. Juli

9:15 Uhr: F3-Sprint

11:15 Uhr: Britisches GP-Training drei (Sitzung beginnt um 11:30 Uhr)

13:10 Uhr: F2-Sprint

14:15 Uhr: Vorbereitung auf das Qualifying zum britischen GP

15:00 Uhr: QUALIFIZIERUNG DES BRITISCHEN GP

17:00 Uhr: Teds Qualifikations-Notizbuch

Sonntag, 9. Juli

8:10 Uhr: F3-Feature-Rennen

9:50 Uhr: F2-Feature-Rennen

11:50 Uhr: Porsche Supercup

13:30 Uhr: Grand-Prix-Sonntag – Vorbereitung auf den britischen GP

15 Uhr: Der BRITISH GRAND PRIX

17 Uhr: Zielflagge: Reaktion des britischen GP

18 Uhr: Teds Notizbuch

Als nächstes steht im F1-Kalender das ganz große Rennen an: Silverstone. Verpassen Sie nicht den GP von Großbritannien live auf Sky Sports vom 7. bis 9. Juli