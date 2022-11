Lewis Hamilton gibt zu, dass die Formel 1 2022 eine seiner schlimmsten Saisons war, aber die Unterstützung der Fans hat mich durchgebracht.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Bei seiner Rückkehr in die Szene der Titelqualen dachte Lewis Hamilton über die letztjährige Titelentscheidung beim Abu Dhabi GP gegen Max Verstappen nach

Lewis Hamilton hat die Formel 1 2022 als eine der schlechtesten Saisons seiner Karriere eingestuft, sich aber bei den Fans für „mehr Zuneigung als je zuvor“ nach seinem Herzschmerz in Abu Dhabi bedankt, der ihn seiner Meinung nach „durch das Jahr“ gebracht hat.

Hamilton überstand in einem überraschend leistungsschwachen Mercedes die erste Saison ohne Sieg oder Pole Position seiner rekordverdächtigen F1-Karriere im Jahr 2022, während sein sechster Platz in der Meisterschaft sein niedrigstes Ergebnis darstellt.

Beim Abu Dhabi GP zum Saisonende, wo ein Mangel an Pace und ein Rennausfall die Kampagne des siebenfachen Weltmeisters zusammenfassten, sagte Hamilton, er sei erfreut, die Rückseite seines W13-Autos zu sehen.

„Dieses Jahr war nicht das beste“, fügte er hinzu. „Es gehört wahrscheinlich zu den drei schlechtesten Spielzeiten. Aber in Bezug darauf, wie das Team vereint geblieben ist, gab es viele Pluspunkte.

„Es wäre schön gewesen, einen Sieg mitgenommen zu haben, aber ein Sieg reicht nicht wirklich aus, oder?

„Ich habe das Gefühl, dass es sich dieses Jahr wie ein Sieg angefühlt hat, als wir unseren ersten fünften Platz erreicht haben. Als wir unseren ersten vierten Platz erreicht haben, hat es sich wie ein Sieg angefühlt. Als wir unser erstes Podium erreicht haben, hat es sich wie ein Sieg angefühlt, und diese zweiten Plätze Ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich etwas erreicht haben, also werde ich einfach daran festhalten.

Hamilton postete derweil nach dem Post-Season-Test in Abu Dhabi auf Instagram: „Ich habe keinen Zweifel, dass wir besser zurückkommen werden. Wir kommen wieder. Ich komme wieder.“

Hamilton: Erstaunliche Unterstützung hat mich durch das Jahr gebracht

Hamilton gab in einem Interview vor dem Rennen zu, dass einer der schwierigsten Aspekte des Jahres 2022 sein Wunsch war, sich nach der Titelqual des Vorjahres zu wehren, dies jedoch inmitten der Kämpfe von Mercedes nicht konnte.

Max Verstappen und Red Bull dominierten die F1 2022 mit Fahrer- und Teamtiteln und Hamilton sagte, „es war definitiv nicht einfach“, da er „gerne dort oben gekämpft hätte“.

Aber Hamilton, der in der letzten Runde des letzten Rennens 2021 von Verstappen so kontrovers geschlagen wurde, sagte, er habe Unterstützung wie nie zuvor erhalten, um ihm durch die harte Saison zu helfen.

„Ich hatte definitiv nicht erwartet, was danach kommen würde, was die unglaubliche Unterstützung der Fans betrifft“, fuhr er fort. „Die allgemeine Liebe, die ich erfahren habe, ist, glaube ich, das, was mich durch das Jahr gebracht hat.

„Mit der Herausforderung, wieder reinzukommen, uns wehren zu wollen und nicht wehren zu können, haben wir mehr Liebe und Zuneigung erfahren als je zuvor.“

Wolff verteidigt Hamilton und die „irrelevante“ Niederlage gegen Russell

Mercedes-Chef Toto Wolff verteidigte unterdessen Hamiltons Saison und sagte, es sei „irrelevant“, dass er vom jungen neuen Teamkollegen George Russell geschlagen wurde.

Russell, 13 Jahre jünger als Hamilton und in seinem ersten Jahr bei Mercedes, beendete die Endwertung mit 35 Punkten Vorsprung auf Hamilton und erzielte beim vorletzten Rennen in Brasilien den einzigen Saisonsieg des Teams.

„Das ist irrelevant“, sagte Wolff zu Russells Vorteil. „Sie fuhren nicht um eine Weltmeisterschaft.

„Abgesehen von Brasilien sind sie nicht um Siege gefahren. Ich glaube, für kein Team ist es wichtig, ob sie Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter werden.“

2022 war Hamilton das erste Mal seit seiner Titelniederlage gegen Nico Rosberg im Jahr 2016 hinter einem Teamkollegen.

Über Hamiltons 2022 fügte Wolff hinzu: „Letztes Jahr war viel schlimmer. Letztes Jahr wurde es uns weggenommen. Dieses Jahr haben wir es aufgrund von Verdiensten verloren. Wir waren einfach nicht gut genug.

„Lewis war wirklich, wirklich gut, weil man erwartet, dass ein Weltmeister, dem der Titel weggenommen wurde, einfach reinkommt und alle zerschmettert. Aber wir haben ihm nicht das Auto dafür gegeben.

„Er hat uns manchmal mit der Energie, die er im Besprechungsraum gezeigt hat, aufgebaut, als es für ihn schwierig war.

„Für mich, die ich ihn seit 10 Jahren von einer Persönlichkeitsseite, von einer menschlichen Seite kenne, war seine Einstellung und Denkweise dieses Jahr herausragend.“