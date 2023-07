Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Lewis Hamilton und George Russell waren nach dem GP von Großbritannien in Silverstone äußerst beeindruckt vom McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri

Lewis Hamilton glaubt, dass Mercedes „ernsthafte Gespräche“ über die Entwicklungsrichtung seines Autos braucht, nachdem er McLarens Tempo beim Großen Preis von Großbritannien gesehen hat.

Hamilton stand bei seinem Heimrennen zum zehnten Mal in Folge auf dem Podium und belegte am Sonntag den dritten Platz, zwischen dem McLaren-Duo Lando Norris auf dem zweiten und Oscar Piastri auf dem vierten Platz.

Er ist der Meinung, dass die Updates von McLaren dem Konzept von Red Bull sichtlich ähneln, was möglicherweise den Sprung erklärt, den sie mit ihrem jüngsten Upgrade-Paket gemacht haben.

„Die letzten anderthalb Jahre waren auf jeden Fall eine Saison mit Höhen und Tiefen. Wir haben noch viel zu tun“, sagte der siebenfache Weltmeister Sky Sports F1.

„Ich denke, ich weiß genau, was wir tun müssen, und wir müssen ernsthafte Gespräche darüber führen, was wir in Zukunft tun werden.“

„Der McLaren ist ein Beweis für die Richtung, die sie eingeschlagen haben, und es ist beeindruckend, wie schnell sie bei hohen Geschwindigkeiten waren. Wir haben Stärken in unserem Auto – besonders lange Strecken sind großartig. Sobald wir das Heck haben, das sie haben, werden wir es tun.“ Sei auf unserem Weg. Dafür müssen wir kämpfen.

„George hatte einen wirklich großartigen langen Stint auf den weichen Reifen und ich auch auf den mittleren Reifen. Wir müssen an den guten Teilen festhalten und an einigen anderen Dingen arbeiten.“

In der Pressekonferenz verriet Hamilton, dass er nach einer schwierigen Eröffnungsrunde, in der er auf den neunten Platz zurückfiel, und nach einem enttäuschenden Qualifying, in dem er Siebter wurde, nicht an das Podium dachte.

„Gestern war am Ende nicht das beste Gefühl. Letztendlich hatten wir in der Vorwoche ein wirklich schlechtes Rennen und wir wussten, dass wir hier ein Upgrade vor uns haben“, erklärte er.

„Deshalb waren wir alle sehr zuversichtlich, was den Schritt angeht, den wir an diesem Wochenende machen und uns näher heranbringen würden. Zu unserer Enttäuschung haben wir diesen Schritt leider nicht gemacht und die Plätze sechs und sieben waren letztendlich einfach nicht zu erreichen.“ Es ist ein tolles Gefühl, zu wissen, wie hart jeder gearbeitet hat und das hat auch jeder im Team gespürt.

„Aber ich denke, wir können dieses negative Gefühl über Nacht in ein positives umwandeln, was wir oft tun, und an unseren positiven Aspekten arbeiten, nämlich dass wir eine gute Langlaufgeschwindigkeit erreicht haben, die sich am Freitag gezeigt hat, und einfach den Kopf senken.“

„Nachdem ich am Start auf P9 zurückfiel, fühlte ich mich ehrlich gesagt auch nicht besonders gut. Aber es hat mir Spaß gemacht, wieder durchzukommen. Also Hut ab vor dem Team für unsere Stärke am Renntag. Ich habe nicht „Ich erwarte nicht, auf dem Podium zu stehen. Es ist großartig, das mit diesen Jungs teilen zu können.“

Wolff erwartete, dass Mercedes beim Safety-Car-Restart „McLarens auffressen“ würde

Hamilton kam während des Safety-Car zur Mitte des Rennens für den angeschlagenen Haas von Kevin Magnussen an die Box und profitierte so stark von seinen Rivalen, darunter Piastri und Teamkollege George Russell.

McLaren entschied sich dafür, Norris auf die harten Reifen und Hamilton auf die weichen Reifen zu setzen, während Piastri ebenfalls auf ältere Hartgummis und Russell auf die mittleren Reifen setzte.

Beim Neustart kam Hamilton im Mittelsektor am Ende der Wellington-Geraden, in Luffield und auf dem Weg nach Copse einige Male neben Norris, aber der McLaren-Fahrer setzte sich durch.

Nachdem DRS aktiviert wurde, konnte Norris Hamilton in Schach halten und den zweiten Platz halten, was Teamchef Toto Wolff zugibt, dass dies unerwartet war.

„Als das Safety Car eingesetzt wurde, war ich mir ziemlich sicher, dass wir McLarens auffressen und auf P2 und P3 landen oder sogar an der Spitze mithalten würden, wenn wir nicht überzeugt wären“, erklärte Wolff.

„Sie sehen, wie stark das Auto war. Wir hätten es in den ersten paar Runden versuchen können, aber beide fuhren ein sehr starkes Rennen. Mit ihrer Effizienz und Höchstgeschwindigkeit in den Hochgeschwindigkeitskurven und auf der Geraden gab es keine Möglichkeit, zu überholen.“ sie. Das war eine Überraschung.“

Hamilton fügte hinzu: „Allein schon zu wissen, wie es ist, beim Neustart am Ende auf den harten Reifen zu sitzen, während jemand auf den weichen Reifen dahinter sitzt, wusste ich, dass es schwierig werden würde.“

„Ich war offensichtlich noch nicht mit den McLaren gefahren, also hatte ich keine Ahnung, wie stark sie zu Beginn des Stints oder Rennens waren. Erst in diesem Moment begann ich, einige ihrer Stärken zu erkennen.“ und sie werden mit den Runden immer stärker.

„Ich habe es nach innen geworfen und versucht, vorbeizukommen, aber auf den Geraden haben wir etwas mehr Luftwiderstand. Dann haben sie uns bei hoher Geschwindigkeit einfach umgebracht.“

„So schwierig. Aber die ersten paar Runden haben Spaß gemacht. Ich wünschte, wir hätten noch viele weitere Runden in diesem engen Kampf bleiben können, aber das sollte nicht sein, und ich freue mich darauf, hoffentlich noch einige dieser Kämpfe zu erleben.“ die Zukunft.“