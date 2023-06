Lewis Capaldi nimmt nach Glastonbury-Konzert Auszeit wegen Tourette – Musik

London – Der schottische zanger Lewis Capaldi heeft nach aufritt beim Glastonbury-Festival in England Wegen seines Tourette-Leidens all Auftritte auf absehbare Zeit abgesagt. Bei dem Festival am Samstag hatte dem 26-jarigen met liederen „Someone You Loved“ voor Zehntausenden Festival besuchern teilweise die Stimme versagt. Er is zoveel mogelijk publiek, dus wie heeft möglich mitzusingen. „Ich bin ehrlich mit Euch, ich verliere langam meine Stimme hier oben, aber wir machen weiter und ziehen das durch bis zum Schluss“, zei het. „Ich möchte nur, dass ihr all so laut mitsingt, wie ihr könnt, wenn das in Ordnung ist?“ Die fans feierten den Sänger mit Sprechchören.