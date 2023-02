Tijdens de Champions League en ook in de Europa League onder Druck, werd een nieuwe Skandal-ronde een veelbesproken richterbeschung: Der FC Barcelona kwam nicht wirklich uit Ruhe. Dabei läuft is in der Liga weer mooi. Maar gaz so gut wie Borussia Dortmund sind sie nicht.

Der FC Barcelona bleibt im Jahr 2023 weiter ungeschlagen und hat seinen komfortablen Vorsprung an der Spitze der spaans Primera División verteidgt. De Catalanen grepen ook dankzij een Treffers des früheren Bayern-Stürmers Robert Lewandowski zu Hause mit 2:0 (2:0) tegen FC Cadiz. Die Mannschaft en Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen die een der Tabellenspitze weiter acht Zähler Vorsprung auf Real Madrid, das am Samstag mit 2:0 bei CA Osasuna won hatte. Noch kan Barça een van de volgende titels teruggeven.

Sergi Roberto (43.) en der polnische Fußball-Nationalspieler Lewandowski (45.+1) bracht Barça met een dubbelslag voor de pauze op Siegkurs. Ter Stegen hatte mit einer starken Parade in der Schlussphase ebenfalls Anteil am sibten Liga-Sieg in Serie. Cadiz, die bislang nur fünf ihrer 22 Ligaspiele won, was niet serieus na Gegner im Camp Nou. Black souls sie zwei Treffer, maar beiden werden Nachträglich aberkannt.

Unglaubliche 12 van 13 Spielen won in 23

De ehemalige Bundesliga-Superstar Lewandowski führt die Torschützenliste der Spaanse Liga nunmehr met 14 Treffern an. Er zijn twee helften die noch de moglichkeit, noch Vorsprung vor Karim Benzema en Joselu (juwelen 11 Tore) of vier Treffer auszubauen. Immerhin gelang ihm mit seinem Schuss von der Strafraumkante vor der Pause jedoch sein eerste twee Ligatreffer seit Oktober 2022.

“Die zwei Tore vor der Pause haben den Sieg praktisch belegerd”, zei Barcelona-Trainer Xavi Hernández nach dem Spiel: “Es war one gute und solid erste Halbzeit. Ich bin zufrieden, auch wenn wir nach der Pause etwas müde wurden. Wir sind glücklich, weil wir unseren Acht-Punkte-Vorsrpung an der Spitze verteidgt haben.”

Barcelona won om de 12e en 13e speeldag in het jaar 2023. Lediglich in de Zwischenrunde van de Europa League reichte es am vergangenen Donnerstag nur zu onem 2:2 tegen het Engelse Rekordmeister Manchester United. Damit sind die Katalan nicht ganz dus gut wie Borussia Dortmund, die aktuell heißeste Mannschaft des europäischen Fußballs. Der Klub aus dem Ruhrgebiet won acht van de acht Pflichtspielen in 2023 en steht met dieser 100-Prozent-Bilanz in de Top-Ligen des Kontinents allein auf weiter Flur.