Die Decora Smart Wi-Fi-Produkte von Leviton sind in Baumärkten allgegenwärtig, und es ist toll zu sehen, wie Leviton neue Funktionen zu bestehenden Produkten hinzufügt – und, ehrlich gesagt, intelligente Dimmer zu sehen, die gar nicht so hässlich sind. Bitte mehr davon.

Alle vier Geräte funktionierten bereits über eine Cloud-Integration mit My Leviton mit den wichtigsten Smart-Home-Plattformen – Alexa, Google Home, Apple Home und Samsung SmartThings –, aber das Update bedeutet, dass sie jetzt lokal von einem Matter-Controller gesteuert werden können, was bedeuten sollte schnellere Reaktionszeiten und bessere Zuverlässigkeit.

Matter unterstützt einen relativ begrenzten Satz an Befehlen für intelligente Beleuchtung; In der Pressemitteilung von Leviton heißt es: „Alle Kunden können weiterhin die My Leviton-App nutzen, die eine breite Palette an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bietet – von der Abstimmung der Lichtsteuerungsleistung von Glühbirnen und Leuchten mit Fade-Raten, voreingestellten Lichtstärken und minimaler/maximaler Dimmung.“ /Helligkeitsanpassungen, Nachteinstellungen, Abwesenheitsmodus, benutzerdefinierte Dashboards und mehr.“