Florian Wirtz verhalf Trainer Xabi Alonso mit einem Zaubertor im Stile von Lionel Messi zu einem gelungenen Jubiläum und Bayer Leverkusen zur direkten Rückkehr an die Tabellenspitze. Der 20 Jahre alte Nationalspieler brach beim 2:1 (1:0)-Sieg gegen den stark verteidigenden SC Freiburg den Bann nach einer schier unglaublichen Dribbling-Leistung mit 14 Ballkontakten (36.). Er leistete die Vorarbeit zum 2:0-Treffer von Jonas Hofmann (60.). Beim 5:1-Sieg gegen Qarabag in der Europa League am Donnerstag war Wirtz sogar an vier Toren beteiligt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Mit dem Sieg im 50. Pflichtspiel unter Alonso eroberte Leverkusen nach einer Nacht die Spitzenposition vom FC Bayern München zurück. Die 25 Punkte und 27:8 Tore, die die Werkself mittlerweile in der Statistik hat, wurden in 60 Jahren Bundesliga nur einmal nach neun Spieltagen übertroffen: In der Saison 2015/16 holten die Bayern unter Trainer Pep Guardiola neun Siege und damit 27 Die Zähler wurden gestartet.

Streich verliert erneut gegen den Tabellenführer

Für Freiburgs Trainer Christian Streich bestätigte sich trotz des Treffers von Manuel Gulde (70.) eine frustrierende Bilanz: In seinem zwölften Spiel mit dem SC gegen einen Tabellenführer verlor er zum zwölften Mal. Und aktuell muss Freiburg, das wie Leverkusen in der Europa League spielt, den Anschluss an die Europapokalplätze verlieren.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der SC gewann unter der Woche mit 3:1 bei Backa Topola in Serbien, erlitt jedoch mit Maximilian Philipp und Roland Sallai zwei Verletzungen. Entsprechend skeptisch wirkte Streich vor dem Spiel und ein Blick auf die Leverkusener Aufstellung verstärkte diese Skepsis. „Ich muss einfach mal schauen, wer bei Leverkusen auf der Bank sitzt“, sagte er DAZN: „Man muss nicht mehr auf das Spielfeld schauen. Du weißt schon alles.“

Und die Leverkusener haben alles dafür getan, dass die Freiburger nicht den Respekt verlieren. Granit Xhaka verpasste bereits nach 47 Sekunden knapp das 1:0. Dadurch engten sich die Gastgeber Freiburg um den eigenen Strafraum ein. Doch die Breisgauer, von denen Streich eine „extrem hohe Frustrationstoleranz“ gefordert hatte, liefen fleißig und diszipliniert in die Räume, und wann immer möglich standen alle SC-Spieler hinter dem Ball. Der AS Rom hatte zuletzt in Leverkusen verteidigt, auf Geheiß von Trainer José Mourinho beim 0:0 im Europa-League-Halbfinale im Mai.

Leverkusen wird langsamer und muss zittern

Streich war an der Seitenlinie wie gewohnt emotional und jubelte und applaudierte stets, wenn ein Freiburger Bein einen vermeintlich gefährlichen Schuss blockte. Trotz unglaublicher 82 Prozent Ballbesitz, 7:0 Eckbällen und 9:1 Torschüssen hatte Bayer bis zur 35. Minute keine wirklich gute Torchance. Bis Wirtz genug hatte: Auf engstem Raum traf er mehrere Spieler im Strafraum und schoss mit dem linken Fuß aus sieben Metern ins lange Eck.

Trotz des Rückstands blieb Freiburg nach der Pause zunächst tief, ob freiwillig oder unfreiwillig, blieb dahingestellt. Nach einer Stunde nutzte Wirtz erneut ein herausragendes Dribbling, verlor den Ball, eroberte ihn zurück und bediente Hofmann. Sein Schuss prallte an den Pfosten und von Torwart Noah Atubolu zurück ins Netz. Jeremie Frimpong traf sechs Minuten später nach einem starken Solo nur den Pfosten und später traf auch Wirtz die Latte (74.). Weil Leverkusen bei Standardsituationen noch so anfällig ist, kam Freiburg mit Guldes Kopfball nach einem Freistoß von Vincenzo Grifo wieder ins Spiel.