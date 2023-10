Am Freitagabend hat die Polizei in Leverkusen-Rheindorf einen 34-Jährigen festgenommen, der auf offener Straße eine schwangere Frau erstochen haben soll. Nach Angaben der Polizei erlag die 35-Jährige noch am Tatort in der Ilmstraße ihren Verletzungen – trotz sofortiger Reanimation und notfallmedizinischer Behandlung.

Mann ersticht schwangere Frau auf der Straße

Wegen lauter Hilferufe riefen Anwohner gegen 21 Uhr die Polizei. Der Tatverdächtige kontaktierte kurz nach der Tat telefonisch die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll er am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen gehen die Ermittler des Mordkommandos davon aus, dass es sich bei der Tat um eine Beziehung handelte. Die Ermittlungen zur Tat und möglichen Hintergründen dauern an.