Beschriftung umschalten Dimitrios Kambouris/Getty Images

Der Schauspieler, Podcaster und Lesebefürworter LeVar Burton wird der Gastgeber der diesjährigen Verleihung der National Book Awards sein.

In einer Erklärung am Freitag sagte Burton, der auch Gastgeber der Zeremonie im Jahr 2019 war: „Es ist eine Ehre, als Gastgeber des größten Abends der Bücher zurückzukehren, insbesondere in einer Zeit, in der die Freiheit des Lesens gefährdet ist.“

Ursprünglich war Drew Barrymore als Moderator der Preisverleihung vorgesehen, die gemeinhin als Oscar-Verleihung für Literatur bezeichnet wird. Dieses Angebot wurde von der National Book Foundation zurückgezogen, nachdem sie angekündigt hatte, dass sie während des Streiks der Writers Guild of America zu ihrer Talkshow zurückkehren würde. Sie kehrte diese Haltung schließlich um, nachdem Streikbefürworter ihre Show demonstrierten, aber nicht bevor sie den Job als Moderatorin verlor.

„Die National Book Awards sind ein Abend, der der Würdigung der Macht der Literatur und der unvergleichlichen Beiträge von Schriftstellern zu unserer Kultur gewidmet ist“, heißt es in der Erklärung der National Book Foundation, in der sie ihre Trennung von Barrymore bekannt gibt. „Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass der Schwerpunkt der Auszeichnungen weiterhin auf der Würdigung von Schriftstellern und Büchern liegt, und wir danken Frau Barrymore und ihrem Team für ihr Verständnis in dieser Situation.“

Burton ist bekannt für seine Rolle als Geordi La Forge in Star Trek: Die nächste Generationsowie für seine Zeit als Moderator der PBS-Kindersendung Regenbogen lesen. Den Durchbruch schaffte er 1977 als Kunta Kinte in der Fernseh-Miniserie Wurzelnbasierend auf dem Roman von Alex Haley aus dem Jahr 1976.

Er ist außerdem Moderator des Podcasts „LeVar Burton Reads“, in dem er Kurzgeschichten verschiedener Autoren liest.

Die Finalisten der National Book Awards wurden Anfang des Monats bekannt gegeben. Die Gewinner werden bei der Zeremonie bekannt gegeben, die für den 15. November geplant ist.