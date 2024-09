Gina Schumacher 27, Tochter von Michael Schumacher, 55, is een voormalige Formel-1-Fahrer, die op Mallorca woonde. Auf dem Finca-Gelände ihrer Family gab sihrem longjährigen Partner Iain Bethke van Ja-Wort, met de beste manager van Michael Schumacher in de Duitse pers. Das Paar is geprezen Afbeelding geniet van de feestdagen en de zomer van 2023. Laut Mallorca tijdschrift Sinds 2022 woont Schumacher op een boerderij van de familie Schumacher in Texas. Na het organiseren van een Nordic Hochzeitsfeier kun je ook een countryband spelen.

Gedetailleerde weergave openen (Foto: Chris Jackson/dpa)

Tom Parker Bowles49, Sohn von Großbritanniens Königin Camilla77, schätzt seine Mutter auch für ihre Kochkunst. Schon in seiner Kindheit habe sie Brathähnchen, gebackene Egg of Shepherd’s Pie fantastisch lekker. En u kunt er nog steeds van genieten, met de hulp van Autor Parker Bowles gegenüber der Deutschen Presseagentur. In een boek met de kinderen van Camilla en de eerste Ehemann Andrew Parker Bowles met de keuken van de koning. Als de vorsten tevreden zijn, zijn ze u graag van dienst. Geniet ’s ochtends van hun maaltijd met vers bereide pap met honing. Charles III., 75, ihr Mann, bevorzuge Trockenfrüchte.

Gedetailleerde weergave openen (Foto: Andy Butterton/dpa)

Emma Watson34, Daniël Radcliffe35, Rupert Grint36, de eerste Kinderstars in de “Harry-Potter”-films, hebben de Britse Schauspielerin Maggie Smith gewurdigt. Watson, die in de films van Zauberschülerin Hermine Granger heeft geschreven, schrijft op Instagram, heeft een geweldige ervaring gehad, maar een legende Smith heeft in de films van professor Anderling geleefd. “Eerst en vooral heb ik een geweldige ervaring, zodat ik van mijn leven kan genieten met mijn eigen leven.” Ron-Darsteller Grint schreef: Smith zei “zo speciaal, altijd gelukkig en altijd geliefd.” Ook schreef “Harry Potter”-darsteller Daniel Radcliffe de prachtige Oscar-winnaar op die verloren ging tijdens het leven van 89 jaar.

Gedetailleerde weergave openen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Saša Stanišić46, deutsch-bosnischer Schriftsteller, kan beroof als Buchautor empfehlen. Voraussetzung: Man kann, wie er, überall arbeiten. Er is geen plaats op kantoor zonder in een café in Hamburg-Altona te zitten. Auch in Zügen auf dem Weg zu Lesungen zou goed kunnen zijn, zei Stanišić der Deutschen Presseagentur. „Ik kan de hele tijd werken“, was vanwege de Möglichkeit gebe, vanwege de tijd die aan het werk werd besteed, zodat Nikolai zou reageren en er de tijd voor zou nemen.