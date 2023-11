Letzter Testtag des Jahres voor Pirelli en jonge Fahrer

08:15 Uhr

Mount (Red Bull) Everest

Voor Mercedes sinds heute George Russell en Frederik Vesti im Einsatz. Lewis Hamilton heeft de vrijheid en kan komend seizoen genieten van het leven in deze Regeneration.

Teamchef Toto Wolff heeft een maartroute klaar voor het jaar 2024, voor de W15 na de Abu-Dhabi-Wochenende:

“Ik denk dat we er naar uit moeten kijken en er bescheiden over moeten zijn. En met de huidige Tag als goede Tag zijn we trots om de Mount Everest te beklimmen, vanwege de Red Bull-ervaring. Ik zal er geen moeite mee hebben, dat is McLaren in de toekomst. Het is gemakkelijk om de Aston Martin en de ander te zien. We durven het niet te lezen, maar we kunnen het zien in Brixworth en Brackley. En zo is het, zo is het nog steeds. Met een geweldige , geweldige kans, we zullen ernaar streven en ernaar streven.“