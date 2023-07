Das Duell zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar bei der Tour de France gleicht einem Tauziehen. Die beiden spielen in einer eigenen Liga, nur zehn Sekunden trennen sie. Am Ruhetag bereiten sich die Rivalen auf die entscheidende Woche vor.

Die Turteltauben der 110. Tour de France hatten an ihrem wohlverdienten Ruhetag die gleichen Pläne. Jonas Vingegaard genoss unbeschwerte Momente mit Tochter Frida und Ehefrau Trine, Tadej Pogacar gönnte sich mit seiner Familie und Partnerin Urska Zigart eine Auszeit im Hotel – dann machten sich die Hauptdarsteller dieser turbulenten Frankreich-Tournee auf den Weg zum gleichen Ziel.

Am Ruhetag fuhren Titelverteidiger Vingegaard und sein Herausforderer Pogacar die Strecke des bevorstehenden Bergzeitfahrens nach Combloux. Jeder für sich, wohlgemerkt, was in letzter Zeit ein seltenes Bild geworden ist. Von besonderem Interesse war die Cote de Domancy, ein vergleichsweise kurzer, aber steiler Anstieg vor dem Ziel. Die Top-Favoriten auf den Gewinn des Gelben Trikots überlassen nichts dem Zufall. Im morgigen 22,4-Kilometer-Kampf gegen die Zeit steht zu viel auf dem Spiel. „Ich denke, dass es im Zeitfahren einige Lücken geben wird“, sagte Pogacar. Nach einer langen Pattsituation dürfte das Rennen in einer der entscheidenden Phasen eine neue Dynamik entwickeln.

Vingegaard und Pogacar fahren auf der Tour in einer Welt für sich, ihr Duell auf Augenhöhe ist elektrisierend, am Sonntag erreichten sie nach einem weiteren Duell Schulter an Schulter die Bergankunft am Fuße des Mont Blanc. Seit den Pyrenäen in der ersten Woche der Tour hat Vingegaard als Gesamtführender nicht mehr als 25 Sekunden Vorsprung. Mit beherzten Angriffen konnte Pogacar den Rückstand inzwischen auf zehn Sekunden verkürzen. Allerdings konnte er den Alpenmeister aus Dänemark nicht mehr übertrumpfen. Das könnte sich im Fernduell am Dienstag ändern. Der Toursieger von 2020 und 2021 sagte, ihm gefalle die Zeitfahrstrecke, „sie liegt mir sehr gut.“ Auch Vingegaard versicherte: „Ich mag solche Kurzzeitfahren mit vielen Rhythmuswechseln.“

Eine Prognose ist schwierig

Es ist schwer, einen Favoriten zwischen den beiden auszuwählen. Pogacar dominierte das Zeitfahren der Slowenischen Meisterschaft vor der Tour. Vingegaard beeindruckte mit einem zweiten Platz im Kampf gegen die Dauphine-Uhr. Pogacars größter Vorteil, seine größere Explosivität, ist im Zeitfahren weniger entscheidend. Auf der Königsetappe nach Courchevel am Mittwoch, wenn der Col de la Loze zu den „härtesten Anstiegen der Welt“ (Pogacar) zählt, sieht es noch einmal anders aus.

Es ist schwer vorherzusagen, wer als Erster auf dem Podium stehen wird. Radsportexperte Jens Voigt war bereits entschlossen: „Ich sehe einen leichten Vorteil bei Pogacar, er ist einfach frischer. Sein Sturz in Lüttich hat ihn gezwungen, eine Pause einzulegen und seinem Körper Zeit zu geben, sich zu erholen“, sagte der Ex-Profi mit Blick auf Pogacars Missgeschick Ende April erlitt er einen Kahnbeinbruch. Wie taktisch das Duell der Favoriten geworden ist, verdeutlichte Pogacar auf seinem Instagram-Account mit einer Zeichnung eines Fans, die die beiden Kontrahenten beim Schachspiel zeigt.

In den kommenden Tagen ist mit einer weiteren Topleistung der Ausnahmesportler zu rechnen. Vingegaard kann die Skepsis verstehen, die das manchmal bei Beobachtern auslöst. „Ich denke sogar, dass wir skeptisch sein müssen, was in der Vergangenheit im Radsport passiert ist. Sonst würde es wieder passieren“, sagte der Kapitän des Jumbo-Visma-Teams.

Vingegaard, Pogacar und einige andere Top-Fahrer haben in diesem Jahr bestimmte Anstiege schneller bewältigt als die besten Bergsteiger in der unrühmlichen Ära des Radsports in den 1990er und 2000er Jahren. „Ich freue mich also über diese Skepsis“, sagte Vingegaard und lieferte auch eine Erklärung: „Vieles ist anders – die Ernährung, das Material, das Training. Alles hat sich verändert.“