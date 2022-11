Letzter der „Super Tuskers“: Rettung von Kenias majestätischer Megafauna

CNN

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Kind und hätten jeden Tag einen Platz in der ersten Reihe bei einer der bemerkenswertesten Live-Action-Shows der Natur. Das war die Realität für den Naturschützer Joseph Kyalo, der an der Grenze des größten Schutzgebiets Kenias aufgewachsen ist.

Der Tsavo East Nationalpark ist als „Theater der Wildnis“ bekannt und Kenias ältester Park. Zusammen mit dem Tsavo-West-Nationalpark und anderen Naturschutzgebieten bildet er ein etwa 42.000 Quadratkilometer großes Schutzgebiet, das als Tsavo-Ökosystem bekannt ist.

Nashörner, Büffel, Löwen, Leoparden, Geparden, Gnus und Zebras nennen es ihr Zuhause, aber unter seinen Bewohnern ist ein Riese von einem Tier, das die Menschen auf ihren Spuren hält. Er wird zwischen 10 und 13 Fuß groß und ist eine seltene Art von Elefanten – positiv prähistorisch aussehend – bekannt als Super Tusker.

„Meine erste Begegnung mit einem großen Stoßzahn war hier im Tsavo-Nationalpark, und ich war erstaunt, wie groß die Stoßzähne waren“, erinnert sich Kyalo. „Sie waren riesig, mehr als 100 Pfund pro Seite, und sie waren sehr lang und symmetrisch und berührten fast den Boden.“

Der Nervenkitzel, als Kind Naturschauspiele mitzuerleben, entfachte in Joseph eine Leidenschaft und dann eine Karriere. Er ist Naturschutzbeauftragter und Pilot des Tsavo Trust, einer Organisation, die sich dem Schutz der Tierwelt in der Tsavo Conservation Area (TCA) verschrieben hat – insbesondere der Super Tuskers.

„Das Tsavo-Ökosystem beherbergt wohl die größte Anzahl großer Stoßzähne in Afrika“, sagt Kyalo. Das Problem ist, das ist nicht viel.

Laut Tsavo Trust ist ein Super Tusker ein Elefantenbulle mit Stoßzähnen, die jeweils über 45 Kilogramm wiegen und so lang sind, dass sie oft den Boden berühren.

Es gibt noch ungefähr ein paar Dutzend dieser großartigen Tiere auf der Welt, von denen sich die meisten, wenn nicht alle, derzeit auf Kenia konzentrieren. Der südafrikanische Krüger-Nationalpark beobachtet dort mehrere Elefanten genau, die möglicherweise auftauchende Stoßzähne sind.

Elefantenstoßzähne sind vergrößerte Schneidezähne, die sich im Alter von etwa zwei Jahren zeigen und während der gesamten Lebensspanne des Elefanten von 60 bis 70 Jahren weiter wachsen. Elefanten nutzen ihre Stoßzähne nicht nur als primäres Verteidigungssystem, sondern auch zum Sammeln von Nahrung und zum Schutz ihres Rüssels. Wildtierexperten haben beobachtet, dass Elefanten ebenso wie Links- oder Rechtshänder einen linken oder rechten Stoßzahn haben, wobei der dominante Stoßzahn durch häufigeren Gebrauch abgenutzt wird.

Ein Super Tusker hat eine genetische Variation, die dazu führt, dass die Stoßzähne schneller und länger wachsen. Und doch ist es gerade dieses etwas bedrohlich wirkende Merkmal, das einen Stoßzahn so verwundbar macht.

Laut Kyalo schwinden die Möglichkeiten, einen großen Stoßzahn in seinem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Die Wilderei dieser wandernden Riesen hat ihre Zahl drastisch reduziert.

„Diese riesigen Elefanten sind in Ländern, in denen die Praxis erlaubt ist, ständig von Trophäenwilderern und Trophäenjägern bedroht“, sagt Kyalo. „Es gibt noch ungefähr 25 Individuen auf der Welt, von denen die meisten im Tsavo Conservation Area leben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um den wohl letzten lebensfähigen Genpool von ‚Big Tuskers‘ zu schützen, der noch übrig ist.“

Aus diesem Grund wurde bereits 2013 der Tsavo Trust gegründet. In Zusammenarbeit mit dem Kenya Wildlife Service (KWS) ist das Hauptziel der Organisation, die Super Tuskers und ihren Lebensraum sowie andere Wildtiere in der Tsavo Conservation Area aufzuspüren, zu überwachen und zu erhalten .

Dieses Ökosystem beherbergt Kenias größte Elefantenpopulation. Eine Wildtierzählung von 2021 beziffert die Zahl auf 15.989 – das sind etwa 40 % der Elefanten des Landes.

Kyalo sagt, dass es hier noch andere seltene Tiere gibt, darunter die Hirola (eine vom Aussterben bedrohte Antilope), das vom Aussterben bedrohte Grevy-Zebra und etwa ein Fünftel der vom Aussterben bedrohten Spitzmaulnashörner des Landes.

Wilderei und Trophäenjagd sind nicht die einzigen Bedrohungen für gefährdete Wildtiere in Kenia. „Andere Themen sind der Mensch-Wildtier-Konflikt“, sagt Kyalo. Elefanten und andere Tiere sind dafür bekannt, die Ernte von Menschen zu plündern, was zu Vergeltung führen kann. Tsavo Trust und KWS arbeiten daran, das Problem zu entschärfen, indem sie Zäune um bewirtschaftete Flächen errichten.

„Unser Team der Gemeindeabteilung hat viel für den Naturschutz getan, um das Zusammenleben zwischen Wildtieren und Menschen zu fördern“, sagt Kyalo.

Genau wie Kyalos Kindheitserlebnis besteht die Hoffnung, dass positive Begegnungen mit Wildtieren dazu beitragen werden, den Naturschutz in den Gemeinden rund um das Schutzgebiet zu inspirieren.

Kyalo und seine Kollegen im Feldteam überwachen die Stoßzähne weiterhin in der Hoffnung, ihre Zahl nicht nur zu erhalten, sondern zu steigern.

„Eine Zukunft, in der es in Tsavo keine ‚Big Tuskers‘ gibt, ist es nicht wert, darüber nachzudenken“, sagt Kyalo. „Die Anwesenheit dieser majestätischen Tiere bringt jedes Jahr eine große Anzahl von Touristen in den Park, und dieses Einkommen ist entscheidend für die weiteren Schutzbemühungen und die Unterstützung lokaler Gemeinschaften.“