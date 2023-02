Letzte Generation: Klimaaktivisten wegen Langstreckenflügen nach Asien in der Kritik

Sie sollten wegen einer Straßensperre vor Gericht erscheinen, aber es stellte sich heraus, dass zwei Klimaaktivisten stattdessen nach Asien gingen. Der Flug sorgt nun für Kritik.

In der Debatte um zwei Klimaschützer, die für einen Langstreckenflug nach Asien in die Kritik geraten sind, hat die Klimaschutzbewegung Last Generation ihrerseits Doppelmoral beklagt.

„Man kann verstehen, dass es negative Gefühle auslöst, wenn Demonstranten der letzten Generation in ein Flugzeug steigen“, sagte die Organisation. Aber es ist auch eine Doppelmoral, etwa die Stadt Lützerath als „Klimakanzler“ auszugraben. Einige scharfe Kritik und Spott kamen von Politikern in Richtung der Aktivisten.

Auslöser der Debatte war ein Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach zwei Klimaaktivisten vor Gericht in Stuttgart hätten erscheinen sollen. Der Mann soll im vergangenen Herbst gemeinsam mit anderen Aktivisten in Stuttgart eine Bundesstraße blockiert und sich dort festgeklebt haben. Er hätte sich vor dem Landgericht wegen Nötigung verantworten müssen. Die Frau wurde als Zeugin geladen.

Auswirkungen auf die sozialen Medien

Statt aufzutreten, flogen sie nach Bali und verursachten rund 7,9 Tonnen CO2, errechnete die „Bild“-Zeitung. In den sozialen Medien entbrannte eine Diskussion. Auch einzelne Politiker hatten sich kritisch geäußert. Die Haltung der Aktivisten wurde angesichts ihrer wiederholten Straßen- und Flughafenblockaden oft als „heuchlerisch“ bezeichnet.

Die beiden seien nicht nach Bali geflogen, sondern nach Thailand, um dort „viele Monate zu bleiben“, so die letzte Generation. Ihre Abwesenheit war mit dem Gericht abgesprochen. Das zuständige Landgericht bestätigte, dass die Betroffenen vor der mündlichen Verhandlung angekündigt hatten, nicht erscheinen zu können. Der Richter entließ sie jedoch nicht von ihrer Verpflichtung. Während auf die Aussage des Zeugen verzichtet werden kann, erhält der Angeklagte nun einen Strafbefehl.

Die Organisation Last Generation verteidigte die Fernreise der beiden: Individuelles Verhalten sei nicht unwichtig, im Gegenteil, sagten die Klimaaktivisten in einer Erklärung. Sich politisch gegen den Klimakollaps zu engagieren und dabei das eigene Leben zu verändern, gehen oft Hand in Hand. Eine solche Lebensumstellung ist jedoch keine Voraussetzung für den Protest.

Klimaaktivisten räumen Fehler ein

Inzwischen haben sich auch die beiden Klimaaktivisten zu Wort gemeldet und Fehler eingeräumt. „Da wir mit diesem Flug noch beschäftigt sind und zurück nach Deutschland müssen, denken wir ständig darüber nach, wie es besser werden kann“, schreiben sie in einem Artikel für die „taz“. Dabei fiel ihnen ein eklatanter Fehler auf: Statt von Deutschland nach Südostasien zu fliegen, mussten sie Zug, Bus und Flugzeug kombinieren.

„Der Zug und der Bus hätten nicht in München geendet, wir hätten in den Iran fahren und dort in ein Flugzeug steigen können.“ Leider ist dies aufgrund der aktuellen Proteste im Iran und deren brutaler Niederschlagung und Unterdrückung für die Rückreise absolut nicht möglich. „Aber es ist möglich, ohne Flugzeug von der Türkei nach Deutschland zu kommen.“ Der Flug in die Türkei werde „der letzte unseres Lebens“ sein.

dpa