Ein Aktivist der Klimaschutzgruppe Last Generation steckt seine Hand in die Berliner Friedrichstraße, als Polizisten versuchen, seine Hand vom Asphalt zu entfernen (Archivbild)

Am Donnerstag verdarb es Hunderten Flugpassagieren den Urlaubsstart. Nun will die Gruppe Last Generation noch einmal auf sich aufmerksam machen. Die Klimakampagne in Nürnberg wird vorbereitet – auch Klebeverbote sollen helfen.

Klimaschützer der Gruppe „Last Generation“ planen nach den Flughafenblockaden vom Vortag für diesen Freitag landesweite Proteste. Der Grund dafür ist die unzureichende Nutzung der Bundesregierung für weniger klimaschädliche Treibhausgase, insbesondere im Verkehr, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin erklärte.

Nürnberg bereitet sich auf die letzte Generation vor – mit Haftverboten



Die Stadt Nürnberg versuche das zu verhindern. Sie hat unangekündigte Haftaktionen per Allgemeinverfügung verboten. Von diesem Freitag an wird für zweieinhalb Wochen angeordnet, „dass bei nicht gemeldeten Treffen der Gruppe „Letzte Generation“ oder ähnlichen Treffen für Klimaproteste keine Fahrspuren benutzt werden dürfen und dass den Teilnehmern kein Anhängen, Anketten, Fesseln gestattet ist.“ Wer sich dagegen wehrt, muss mit Geldstrafen von bis zu 3.000 Euro rechnen – „als Veranstalter oder als Geschäftsführer“ sogar mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. „Rechtzeitig gemeldete Klimaproteste“ sowie Versammlungen und Demonstrationen seien nicht betroffen.

In München gab es bereits Ende 2022 eine ähnliche Allgemeinverfügung. Stuttgart kündigte vor wenigen Tagen an, dass Blockaden mit Aufklebern auf wichtigen Straßen bis zum Jahresende verboten seien.

Klimaaktivisten fordern die Regierung zum Handeln auf



Aktivisten der letzten Generation hatten sich immer wieder auf Straßen festgeklebt und diese blockiert. Oftmals kam es zu langen Staus, teilweise steckten Einsatz- oder Rettungsfahrzeuge fest. Die Akteure fordern von der Politik deutlich entschiedenere Klimaschutzmaßnahmen. Nach ihrem Willen soll ein zufällig ausgewählter Betriebsrat einberufen und Maßnahmen ergriffen werden, damit Deutschland bis 2030 die klimaschädliche Nutzung von Öl, Gas und Kohle beenden kann.

Die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf lagen stundenlang lahm



Am Donnerstag hatten die Aktivisten die Flughäfen im Griff Hamburg und Düsseldorf lag mehrere Stunden lang lahm, in denen sie über die Zäune kletterten, auf die Start- und Landebahnen rannten und sich dort in der Nähe der Start- und Landebahnen festklebten. In Hamburg ruhte der Flugverkehr am ersten Urlaubstag für einige Stunden komplett. In Düsseldorf wurden mehrere Flüge umgeleitet oder verspätet. Politiker und Polizeigewerkschafter forderten strengere Sicherheitsmaßnahmen und strenge Konsequenzen.

Letzte Generation tut es „unglaublich leid“



Eine Sprecherin des Konzerns bedauerte die Folgen des Vorgehens für die Bevölkerung, schob aber die Schuld auf die Bundesregierung. „Es tut mir unglaublich leid. Ich gönne allen, allen Familien, einen wohlverdienten Urlaub“, sagte Sprecherin Lina Johnsen am Donnerstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Der Protest ist sehr ärgerlich. „Das wollen wir alle nicht.“ Aber: „Gleichzeitig müssen wir schauen, auf welche Katastrophe wir zusteuern. Und die Regierung nimmt das nicht ernst.“

Der Aktivist stellte in Frage, dass einige Formen des Protests kriminell seien. „Strafbar ist zunächst einmal eine Beurteilung, und darüber müssen am Ende die Gerichte entscheiden. Und einen Gerichtsbeschluss haben wir noch nicht“, sagte sie, wohl mit Blick auf Flughafenblockaden. Aufgrund anderer Proteste wurden Aktivisten jedoch bereits zu Geld- oder sogar Haftstrafen verurteilt.

