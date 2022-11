„Letzte Generation“ bei Lanz: „Wir machen das nicht zum Spaß“

Sie sitzen auf Straßen, bleiben stecken, verursachen Staus. Weil sie kämpfen wollen. Gegen den Klimawandel, für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Am Abend ist eine junge Frau zu Gast bei Markus Lanz im ZDF. Sie gehört zur Gruppe „Last Generation“.

Carla Rochel scheint, als könnte sie kein bisschen Wasser murmeln. Sie ist zwanzig Jahre alt und studiert in Heidelberg. Ihre Familie sei schon immer „sehr politisch“ gewesen, sagt sie und berichtet von Gesprächen beim Abendessen.

Kürzlich war Carla Rochel im Gefängnis. Nicht das erste Mal. Denn sie gehört zur Gruppe „Last Generation“. Sie und ihre Kameraden setzen sich auf Straßen, einige kleben sich mit einfachem Sekundenkleber fest. „Weil wir diese Ungerechtigkeit der Klimakatastrophe nicht mehr ertragen können und weil wir alles verlieren, was wir kennen und woran wir uns gewöhnt haben“, erklärt sie am Mittwochabend in der ZDF-Talkshow Markus Lanz, der gelegentlich seine Rolle spielt Moderator verlässt, um ihre Handlungen zu kritisieren.

Auch Carla Rochel hat es an diesem Abend mit Grünen-Urgestein Jürgen Trittin zu tun. 1977 habe er zum ersten Mal einen Standort für ein Kernkraftwerk besetzt, sagt er. Das war der „schnelle Brüter“ in Kalkar. Schließlich war er maßgeblich an den ersten Gesetzen zum Ausstieg aus der Atomenergie beteiligt. Das war 22 Jahre später. Carla Rochel könnte sich an ihm ein Beispiel nehmen und politisch aktiv werden statt auf der Straße. Aber das will sie nicht. Parteiarbeit dauert ihr zu lange. Vor allem: Die Klimakatastrophe muss jetzt gestoppt werden, nicht erst in zwanzig Jahren.

Günstiges Zugticket und Geschwindigkeitsbegrenzung

Zu ihrer Gruppe gehören Menschen aller Art, sagt Rochel: Jugendliche ebenso wie Rentner, die sich Sorgen um die Zukunft ihrer Enkelkinder machen. Sie selbst war Aktivistin bei Fridays for Future. Aber: „Man konnte sehen, dass ihre Proteste einfach ignoriert wurden, trotz einer Million Menschen auf der Straße“, sagt sie. „Die Antwort der Regierung war ein verfassungswidriges Klimapaket. Die Verfassung, auf die wir uns einmal geeinigt haben, wird einfach ignoriert. Das Grundgesetz wird durch den Dreck gezogen.“ Als sie das verstanden hat, hat sie verstanden: Mit ein paar Labels und Demos erreicht man nichts.

Ende Januar hat sie sich zum ersten Mal auf einer Straße in Berlin festgesetzt. „Wir haben uns das genau überlegt“, sagt sie. „Wir gehen nur dann auf die Straße, wenn es sicher ist. Und natürlich bilden wir immer eine Rettungsgasse.“ Die vorbeifahrenden Autofahrer reagieren teils genervt, teils mit Verständnis auf die Demonstranten. Rochel erzählt von einer Mutter, die ihrer kleinen Tochter den Grund des Sitzstreiks erklären wollte und mittendrin zu weinen begann.

Was die Demonstranten erreichen wollen, überrascht in seiner Einfachheit: Die Neun-Euro-Bahnkarte muss zurück und Tempo 100 auf Autobahnen. „Wenn diese Dinger da sind, gehen wir von der Straße“, verspricht Rochel.

„Der ganze Aufwand dafür?“ fragt Lanz. Das ist erst der Anfang, aber man muss mit etwas anfangen, antwortet Rochel. „Wir wollen ein Zeichen von der Bundesregierung, dass sie versteht, was die Klimakatastrophe bedeutet.“ Deshalb haben die Aktivisten für Donnerstag ein Treffen mit Bundeskanzler Scholz und drei Ministern vorgeschlagen. „Wir sind offen für Diskussionen“, sagt Rochel.

Trittin ist unzufrieden

Hier greift Jürgen Trittin ein. Ein gewisses Verständnis für die Demonstranten kann er nicht absprechen. Er scheint sich an seine Jugend zu erinnern, wirkt manchmal sogar etwas melancholisch. Er sagt: „Wir müssen sehr schnell umsteuern, und wir müssen sehr schnell viel CO2 einsparen.“ Aber diese Art des außerparlamentarischen Protests funktioniert nur, wenn er politisch institutionalisiert ist, erklärt er. Tatsächlich wurden in den 1970er Jahren die ersten „Grünen Listen“ gegründet, um der Anti-Atomkraft-Bewegung eine politische Stimme zu geben. Allerdings hat Trittin Zweifel, was die Forderungen der „letzten Generation“ betrifft. Ein Tempolimit auf Autobahnen würde rund fünf Millionen Tonnen CO2 einsparen. In der aktuellen Krise sei das seiner Meinung nach viel zu wenig. „Was seit 2001 im Bereich der erneuerbaren Energien getan wurde, hat dazu geführt, dass heute bei der Stromerzeugung so viel CO2 eingespart wird, wie die gesamte Autoflotte verbraucht“, erklärt er stolz.

Schließlich spricht Lanz über einen Unfall, der sich letzte Woche in Berlin ereignet hat. Ein Betonmischer überrollte einen Radfahrer und klemmte ihn ein. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr erreichte den Unfallort wegen einer Demonstration der „letzten Generation“ verspätet, die Frau erlag später ihren Verletzungen. Seitdem ist von einer Komplizenschaft von Klimaaktivisten die Rede, was Rochel zurückweist. Ein Hinweis des diensthabenden Notarztes gibt ihr recht: Das Fahrzeug wäre auch bei früherem Einsatz nicht zum Einsatz gekommen. Die Feuerwehr hat den Sachverhalt untersucht und wird ihre Ergebnisse in den nächsten Tagen veröffentlichen. Experten weisen darauf hin, dass dem beteiligten Betonmischer möglicherweise ein wichtiges technisches Gerät gefehlt hat: ein Abbiegeassistent, der den Unfall hätte verhindern können.

Kartoffelpüree auf Gemälden

Abschließend spricht Lanz über die Aktionen, bei denen Gemälde mit Kartoffelpüree und Tomatensuppe besprüht wurden. „Auch dort achten wir auf die Sicherheit“, sagt Rochel. Die Gemälde sind durch Glasscheiben geschützt, die Lebensmittel können schnell abgewischt werden. „Wir machen das, weil all diese Kunst nichts mehr wert sein wird, weil sie in den Fluten versinken wird, weil meine Kinder keine Chance mehr haben werden, Kunst im Museum anzuschauen“, begründet sie die Aktionen. Moderator Markus Lanz kann das überhaupt nicht überzeugen: Er kenne bestimmte Orte in den Dolomiten, wo die Bilder zwischengelagert werden könnten, sagt er.

Auch wenn die Ziele der Klimaaktivisten am Ende der Show sehr ernüchternd wirken, und auch wenn viele Menschen dennoch mit Unverständnis auf die Aktivisten reagieren werden – wenn Rochel Sätze wie „Wir machen das nicht zum Spaß“ sagt , dann wird ihre Verzweiflung deutlich, dass aus der „letzten Generation“ eine „verlorene Generation“ werden könnte.