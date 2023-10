Letzte Generation – Activisten op Europaplatz, Hypo-Kreuzung en Niederösterreichring

Een paar Pendlerinnen en Pendler brauchen heute wieder gute Nerven. Klimaatactivisten van de ‘Letzten Generation’ wonen op de Europaplatz, evenals het verkeer in Neder-Oostenrijk en in de Hypo-Kreuzung.

„De Letzte Generatie protesteerde in St. Pölten, vanwege de regering van het land voor toekomstige generaties, was met ‘normale’ burgers en burgers in het klimaat, wat zou leiden tot een beter klimaat, het eenvoudigste klimaatbeschermingssysteem, aldus Marina Hagen- Canaval (27).

Letzte Woche unterbrachen Aktivisten der Letzten Generation die Landtagssitzung en markierten das Landtagsgebäude with Warnfarbe. Seit 7.30 Tijdens uw reizen kunt u het verkeer in het managementgebied in St. Pölten zien. Op de Europaplatz, aan de Kreuzung Wiener Straße/Rennbannstraße en aan de zuidelijke Einfahrt zum Regierungsviertel ligt Appell, aan de Bundes- en de Niederösterreichische Landesregierung. Zorg ervoor dat de Empfehlungen van de Bundesregierung zelf een van de belangrijkste klimaraten zijn.