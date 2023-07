Morgen ist der Tag, an dem Samsung der Welt das Galaxy Z Flip5 und das Galaxy Z Fold5 sowie die neuen Galaxy Tab S9-Tablets und die Galaxy Watch6-Serie vorstellt. Das bedeutet auch, dass Sie heute die letzte Chance haben, durch die Reservierung einer Einheit (oder mehrerer Einheiten) ein Samsung-Guthaben in Höhe von 50 $ zu erhalten – der Countdown läuft noch weniger als 24 Stunden.

Die Telefone, Tablets und Uhren sind natürlich noch nicht offiziell, aber es handelt sich hierbei nicht wirklich um eine Vorbestellung – Sie melden sich einfach bei Samsung US mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse an. Wenn Sie sich dann für den Kauf entscheiden, erhalten Sie eine Gutschrift von 50 $. Wenn nicht, ignorieren Sie einfach die Erinnerungs-E-Mail.





Alle wichtigen Informationen und die wenigen offiziellen Leckerbissen haben wir übrigens in zwei Beiträgen zusammengefasst – einen für das Z Flip5 und einen für das Z Fold5. Natürlich erwartet Sie auch morgen ein ausführlicher Bericht zur gesamten neuen Samsung-Hardware. Sie können die Veranstaltung auch live verfolgen. Sie beginnt in den USA um 7:00 Uhr Ostküstenzeit, in London um 12:00 Uhr, in Mitteleuropa um 13:00 Uhr und in Indien um 16:30 Uhr

Bis dahin können Sie sich frühzeitig auf Samsung.com registrieren.