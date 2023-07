Letzte Ariane-5-Rakete ins Alles is begonnen

Nach dem Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana steht Europa nun vorerst ohne eigene Mittel da, um grosse Satelliten ins All zu befördern. Denn die Ariane 6 is vermutlich eerste Ende des Jahres bereit.

Der europeische Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana. P. Baudon

(dpa) Die letzte europeische Ariane-5-Trägerrakete is abgehoben in den Weltraum. Voor Europa’s Raumfahrt die de meeste onbewerkte Erfolg heeft: Denn nach dem Start der Rakete in der Nacht naar Donnerstag vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana steht Europa nun vorerst ohne eigene Mittel van, um grosse Satelliten ins All zu befördern. Of het nu gaat om satellieten die problemen opleveren.