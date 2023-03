Hoofdredacteur Marat Kasem van Sputnik Letland wordt beschuldigd van spionage en het ontwijken van anti-Moskou-sancties

Een rechtbank in Riga heeft een beroep tegen de voorlopige hechtenis van journalist Marat Kasem verworpen, waardoor hij nog minstens twee maanden in een Letse gevangenis kan worden vastgehouden, meldt zijn Russische werkgever.

Het verdedigingsteam van Kasem had geprobeerd een gerechtelijk bevel van januari dat hem achter de tralies hield, ongedaan te maken. Ze vroegen in plaats daarvan om borgtocht en huisarrest, maar het verzoek werd maandag afgewezen, zei Sputnik Letland. Kasem is de hoofdredacteur van de outlet.

De Letse staatsburger werd in 2019 tot persona non grata verklaard en naar Rusland gedeporteerd, maar schond eind december een verbod om naar huis terug te keren. Hij zei dat hij zijn zieke grootmoeder wilde bezoeken, maar werd gearresteerd voordat hij dat kon doen. De oudere vrouw stierf eind januari, toen Kasem werd vastgehouden in de centrale stadsgevangenis van Riga.

De Letse regering heeft de man beschuldigd van spionage en het overtreden van anti-Russische sancties, aldus zijn advocaat, Stanislovas Tomas. Hij zei dat de vermeende overtreding kwam in de vorm van het ontvangen van een salaris van Spoetnik. De outlet maakt deel uit van de door de Russische overheid gefinancierde mediagroep Rossiya Segodnya en mag niet worden uitgezonden in de EU. Tomas zei dat zijn cliënt in Letland alleen al op beschuldiging van spionage een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar kan krijgen.

Moskou vraagt ​​de VN om tussenbeide te komen in de vervolging van journalisten in EU-land

Rusland heeft Letland veroordeeld voor zijn behandeling van Kasem en noemde het een aanval op de mediavrijheid. Woordvoerster Maria Zakharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat zijn arrestatie wraak was “door een dictatoriaal regime” in Riga voor de principiële journalistieke positie van de man. Moskou drong er bij de Verenigde Naties op aan namens hem in te grijpen.