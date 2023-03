Anna Ermakova en Philipp Boy hebben de laatste woorden geschreven, “Knossi” heeft de beste aus seinem “Kadaver-Körper” rausgeholt en Llambi kratzt wieder een verstandige ego’s. Alles over die zweite Show, die fürviele – nicht nur musikalisch – een reis in de Vergangenheit is.

“Ich muss ehrlich sein”, sagt Motsi: “Wir haben Woche zwei und ich habe noch nie so schöne Füße und eine so schöne Beinarbeit gesehen.” Das Pubblikum viert Anna krampachtig, de Juroren-sprong von ihren Stühlen, Jubelstürme. “Meine Güte, kann die Frau tanzen! Das ist eine ganz andere Liga!”

Wie bereidt in de Vorwochen muss Anna bis zum Schluss der Show ausharren, um mit Valentin zu tanzen. Diese Woche auf dem Plan: Cha Cha Cha. Anna zag, ze würde die Leute Gerne mit der Musik von Madonna in een club met wollen wol. Stattdessen fackelt sie nicht nur das Tanzparkett, sondern die ganze Hütte ab. Als dat zo is, zullen ze kaal zijn in de handen. Der Druck alldings, so Anna, sei groß. Als je niet weet wat je moet denken en een beetje “nur Spaß haben” moet doen.

Motto van de Zweiten Show: “Born in”. Die beloften kunnen één lied uitbrengen op een geburtsjahr en lassen tief in ihre Seele en in ihre Vergangenheit blicken. Anna Ermakova, geboren in het jaar 2000, is geboren in de “Babuschka”, die onder druk is komen te staan ​​door haar huis. Als Kleines Kind sei es für sie “normaal” was, zei Von Paparazzi verder: “Es is niet normaal.”

Vanaf 1976 in Anatolië geboren TV-Koch Ali Güngörmüs erfahren wir, dass er auf einem Hof ​​​​ohne Strom aufwuchs und seinen in Deutschland arbeitenden Vater nur einmal im Jahr zu Gesicht kommen habe. Die Eltern von Spaßvogel Abdelkarim verpasten es, en Sohn im Kindergarten anzumelden und der Social-Media-Star Younes Zarou programmeerde schüchtern, in een gezin dat op zijn beurt werd gewaakt, in der Gefühle zu zeigen als “eine Art Schwäche” galt.

Boy, Beautx en een toller “Cadaver-Körper”

Zu den Punkte-Abräumern des Abends gehört neben Ermakova auch der ehemalige Profi-Kunstturner Philipp Boy. Het is mogelijk dat uw eigen pakketten in tragen zijn. Die ganze Kindheit kan ervoor zorgen dat een Moment trainiert – Olympia. Und dann macht een Verletzung alle Träume zuniichte.

Auch für den 1987 geboren Sportler is es die zweite Show. Als iemand “sensationellen Jive” ziet, zo lässig en leicht anmutet, denkt man, Philipp Boy heeft in seinem ganzen Leben nichts anders gemacht, als de Tanzbein zu schwingen. Zo viel Kontrolle im Körper, zo viel Qualität nach so kurzer Zeit. Die Messlatte ligt met 29 Punkten, die bij Anna vandaan komen, waar we het over hebben.

Een “mega Opening” legt indes Julia Beautx uit met een Cha Cha Cha van “Let’s Get Loud” van J.Lo hin. Für Motsi leuchtet die 1999 geboren Schauspielerin von binnen en Jorge is von ihren Hüften und ihrer “erfrischendenden Art”. Bedankt Let’s Dance kon de 23-jarigen een nieuwe pagina van hun zeigen geven. Denn eigentlich, dus Julia, zei dat het “Jogginghosen-Dorfmädchen” was.

Ofwel, als het goed is, is de training definitief auszahlt, ist “Knossi”. Der Spaßvogel hat wirklich alles aus seinem “Kadaver-Körper” rausgeholt en das Schöne: Der 1986 geboren Blondschopf, den seine Mutter schon im Kinderwagenwegen seines Gesichts immer versteckt habe, nimmt die Show serieusheid, verbessert sich jede Woche. Mits een ritmisch Jive heimst der Mann, der wirklich eerst 36 “und noch nicht 50” is, gute Punkte ein. Zo viel Energie und Lebensfreude! Vor Glück sprudelt es nur so aus Knossi heraus. Liebe Zuschauer: “Macht mal ‘nen Tanzkurs!” Die Damen sollten dabei ruhig meerdere sein en hohe Schuhe tragen.

Natalie nimmt die Hausaufgaben mit ins Bett

Neef dus wie Natalia Yegorova, die zwarte met zijn partner Andrzej Cibis een “sexy Rumba” präsentiert, aber für Llambi dennoch einen “Tick zu hoch gestanden”. Die 1974 in de Oekraïne Geboren werd begeistert mit ihrem “femininen Look”. Lob gibt’s auch für das hart Training and dafür, dass sie ihre “Hausaufgaben” zo dapper erfüllt en diese sogar mit ins Bett genommen habe.

En manchmal muss man einfach eine Nacht drüber schlafen, um so manche negatieve Kritik besser zu verarbeiten. Dus meint beispielsweise Timon Krause, dass Llambis harsche Worte in Show 1 “hart am Ego gekratzt haben”. Der Jury-Boss warf dem eigentlich “zehr warmen, aber introvertierten” 28-Jährigen een gewisse Gefühlskälte vor. Als Cha Cha Cha haut der Mentalist is, wie Llambi vind, in dieser Woche endlich einen raus. Kein Wunder: Seine Tanzpartnerin Ekat hat ihn für dienummer extrem “tot slaaf gemaakt”.

Fast in jeder Show gibt es große Unstimmigkeiten bi den Jury-Urteilen. Terwijl Motsi en Jorge “emotioneel geraakt” zijn, is Llambi nur een einzige “Gewurschtel”. De vergulde freilich nicht voor de handballspieler Mimi Kraus, der sich von seiner Angst nicht hemmen lässt en Lobe für seine “top Haltung” einheimst, genauso wenig wie für Sharon Battiste. Die Schauspielerin hat es in dieser Woche schwer. Tanzpartner Christian Polanc heeft de zenuw vastgeklemd en moet pauzeren. Das tut ihrem Contemporary, für den sie keinen Geringeren als Alexandru Ionel, Weltmeister im ShowDance Standard en ihrer Seite hat, keinen Abbruch.

Verabschieden müssen wir uns nach der zweiten Toon leider schon von Komiker Abdelkarim. Dafür, als er een wirklich nicht tanzen kan zijn, oorlogen zijn jedes Mal witzig, ihm dabei zuzuschauen.