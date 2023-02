CNN

Letesenbet Gidey was de favoriet voor de race en met de finish in zicht leek het erop dat de Ethiopiër met gemak goud zou winnen. Maar meters van de tape viel de 24-jarige, en in een oogwenk was de overwinning dramatisch voorbij.

In een spectaculaire afsluiting van de damesrace op de Wereldkampioenschappen Cross Country Atletiek in Bathurst, Australië, op zaterdag, versloeg de Keniaanse Beatrice Chebet Gidey met een indrukwekkende laatste trap om de titel te winnen.

Met de finish in zicht, keek Gidey over haar schouder en zou Chebet, de zilveren medaillewinnaar van de 5000 meter op de wereldranglijst, naar haar toe hebben zien sprinten. Toen de Keniaan op haar schouder zat, verloor Gidey haar evenwicht op de ongelijke grond.

Tot overmaat van ramp voor Gidey, de regerend wereldkampioene op de 10.000 meter, werd ze gediskwalificeerd voor hulp van buitenaf nadat een supporter naar verluidt over het hek was gesprongen om haar te helpen.

In een Instagram-post zei de atleet later: “Het gaat goed met me. Bedankt voor alle berichtjes. Ik zal terug komen. Vandaag was een goede race met een droevig einde voor mij. Laten we het goede meenemen naar de toekomst.”

Olympisch groot Michael Johnson getweet: “Wauw! Hartverscheurend voor Letesenbet op World Cross Country Champs. Letterlijk slechts enkele meters van de band!”

Chebet, de wereldkampioen cross country onder de 20 in 2019, won goud in 33:48. Tsigie Gebreselama uit Ethiopië pakte zilver in 33:56 en Agnes Jebet Ngetich uit Kenia brons in 34:00.

“Ik had niet verwacht dat ik zou winnen, maar ze was aan het vertragen”, zei Chebet volgens het sportbestuur World Athletics. “Ik zag mijn kans schoon en besloot te trappen. Ik voelde dat ze niets meer had. Ik wist dat ze me niet kon bedreigen. Ik wist dat ik het potentieel had om door te gaan en te winnen. Ik voelde me nog steeds sterk. Ik wist dat ik het kon.”

Jacob Kiplimo uit Oeganda won de titel bij de mannen in 29.17. De Keniaanse Geoffrey Kamworor (29:26) werd tweede en Joshua Cheptegei derde in 29:37.