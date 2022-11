Leslie Odom Jr. neckt seine Zukunft auf Abbott Elementary

Leslie Odom Jr. neckt seine Rückkehr zu Abbott Elementary

Abbott Grundschule hat Draemond nicht zuletzt gesehen.

Während der Folge der ABC-Komödie vom 2. November Leslie Odom jr. Gastauftritt als Draemond, ein ehemaliger Abbott-Grundschüler, der jetzt die konkurrierende Charterschule leitet. Während Draemond Barbara Howard versprach (Sheryl Lee Ralph), dass er eine schädliche Angriffsanzeige gegen Abbott ausschalten würde, deutete eine letzte Szene darauf hin, dass er weitaus größere Pläne für seine Ex-Schule hat.

Insbesondere sagte er der Dokumentarfilm-Crew, dass er vorhabe, Abbott in eine Charterschule zu verwandeln. Es ist also ziemlich klar, dass die Zuschauer in den kommenden Folgen mehr von Draemond sehen werden. Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.

Leslie bestätigte E! Neuigkeiten bei der Glaszwiebel: Ein Knives-Out-Mysterium Premiere am 14. November, dass er für weitere Folgen der zweiten Staffel eingestellt ist. „Ich komme zurück“, sagte er. „Ich komme so oft wie möglich zurück [creator] Quinta Brunson wird mich haben.“

Er nannte das Filmen der Comedy-Serie ein „Traumerlebnis“ und fügte hinzu: „Ich habe so viel Spaß daran, die Show zu sehen. Ich liebe, was Quinta mit diesen Charakteren und dieser Welt sagt.“