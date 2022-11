Leslie Jordan schenkte seinen besten Freunden vor seinem Tod eine HGTV-Hausrenovierung

CNN

—



Vor seinem Tod im vergangenen Monat schenkte der beliebte Schauspieler Leslie Jordan seinen besten Freunden eine komplette Hausrenovierung.

Bei einem seiner letzten TV-Auftritte, die auf HGTV ausgestrahlt werden, überrascht Jordan zwei Freunde, denen er zuschrieb, dass sie ihm geholfen haben, in Hollywood Fuß zu fassen und nüchtern zu werden. Mit Star mit den Renovierern Drew und Jonathan Scott klopfte Jordan an die Tür von Rosemary Alexander und Newell Alexander, um seinen 40-jährigen Freunden mitzuteilen, dass sie eine umfassende Modernisierung ihres Hauses erhalten würden.

CNN bekam einen Vorschaublick auf die Episode, in der Jordan lacht, als die Scotts ihn zur Arbeit brachten und am Abrisstag einen Vorschlaghammer gegen Wände schwingen. Er wird von Emotionen überwältigt, weil er seinen Freunden etwas schenken kann, was sie sich schon immer gewünscht haben.

Die Renovierung wird als kommende Folge von „Celebrity IOU“ ausgestrahlt, der HGTV-Show, in der Prominente jemanden auswählen, der in ihrem Leben von Bedeutung ist, um sie mit einer Renovierung ihres Hauses zu überraschen.

Die Folge wird am 14. November auf HGTV uraufgeführt und beginnt am selben Tag mit dem Streaming auf Discovery+. (CNN und HGTV sind beide Teil von Warner Bros. Discovery.)