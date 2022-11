Lesen Sie Kourtney Kardashians Rockin‘ Birthday Tribute to Travis Barker

Travis Barker muss nicht „Wie alt bin ich schon wieder“ fragen, wenn Geburtstagswünsche von seiner Frau und seinen Kindern eintreffen.

Das Blink 182 Schlagzeuger wurde am 14. November 47 und seine Frau Kourtney Kardashian feierte ihn mit einem süßen Instagram-Post. Sie teilte eine Reihe von Schnappschüssen, die sie in einem sexy schwarzen Korsett und ihren Mann in einem weißen Tanktop mit Fransen unten und einer glitzernden schwarzen Hose zeigen. (Siehe alle heißen Bilder hier.)

„Ich bin überaus dankbar für den Tag, an dem du geboren wurdest“, kommentierte sie die Fotos. „Alles Gute zum Geburtstag an den Ehemann meiner Träume, mein Seelenverwandter @travisbarker, du hast mein Leben für immer verändert.“

Der „All the Small Things“-Schlagzeuger antwortete: „Mein Seelenverwandter, ich liebe dich für immer.“

Travis‘ 19-jähriger Sohn, Landon Barker hat auch einen Instagram-Post zum Geburtstag seines Vaters gepostet.

„Alles Gute zum Geburtstag, Papa, ich liebe dich so sehr“, schrieb er in seinen Instagram-Geschichten. „Du bist seit meiner Geburt mein Fels und ich wäre nirgendwo ohne ihn [sic] Sie. Ich liebe dich T-Hund!“