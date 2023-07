Fünf junge Urlauber aus Deutschland müssen wegen des Verdachts auf Gruppenvergewaltigung auf Mallorca in Untersuchungshaft genommen werden. Ein Gericht lehnte am Samstag eine Freilassung gegen Kaution ab, sagte eine Justizsprecherin am späten Abend. Ein sechster Urlauber aus Deutschland wurde freigelassen.