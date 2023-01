Lernen Sie „Toadzilla“ kennen, die riesige giftige Kröte, die die Parkranger schockierte

Aga-Kröten vermehren sich wie verrückt und fordern ihren Tribut von einheimischen Tieren. Ranger im Conway-Nationalpark in Queensland, Australien, entdeckten ein absolutes Monster einer Aga-Kröte, die so groß war, dass sie den Namen „Toadzilla“ erhielt.

Regierung von Queensland



Die Entdeckung der Kröte war zufällig. Die Ranger hielten ihr Fahrzeug an, weil eine Schlange die Strecke überquerte, und Ranger Kylee Gray stieg aus und entdeckte die Kröte. „Ich griff nach unten und schnappte mir die Aga-Kröte und konnte nicht glauben, wie groß und schwer sie war“, sagte Gray am Freitag in einer Erklärung des Ministeriums für Umwelt und Wissenschaft von Queensland. Die Ranger entfernten die Kröte aus der Wildnis.

Aga-Kröten sind hungrige Lebewesen, die alles fressen, was in ihr Maul passt. Ihre Ernährung ist vielfältig und reicht von Insekten bis hin zu kleinen Säugetieren. Toadzilla war aufgrund seiner Größe wahrscheinlich ein Weibchen. Es wog etwa 2,7 Kilogramm, was laut Gray ein neuer Rekord sein könnte.

Die Regierung von Queensland lieferte einige Krötenfakten. Entomologen führten die Aga-Kröten in den 1930er Jahren ein, um zerstörerische Ackerkäfer zu fressen, aber die Amphibien wurden zu einem eigenen Problem. Sie können bis zu 15 Jahre alt werden und in einer Brutsaison bis zu 30.000 Eier produzieren.

Die Kröten scheiden ein Gift aus ihren Hautdrüsen aus, das für Wildtiere und Haustiere wie Hunde, die versuchen, sie zu beißen oder sich von ihnen zu ernähren, tödlich sein kann. Sie verdrängen auch einheimische Arten, indem sie Unterstände und Nahrungsressourcen in Beschlag nehmen.

Die gefangene Aga-Kröte bekam kein Happy End. „Sie wurde wegen der Umweltschäden, die sie verursachen, eingeschläfert“, sagte die Abteilung auf Twitter. So wie wir Toadzilla kennengelernt haben, verabschieden wir uns jetzt von Toadzilla.