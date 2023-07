Die jetzige24:00Lernen Sie Josef Lewkowicz kennen, den 96-jährigen Nazi-Jäger

Josef Lewkowicz überlebte das Massaker in sechs verschiedenen Konzentrationslagern während des Holocaust – und machte sich dann auf die Jagd nach den entkommenen Nazis, die seine Familie und unzählige andere töteten.

Es dauerte nicht lange, bis er Amon Goeth gegenüberstand, dem Nazi-Kommandeur des Konzentrationslagers Plaszow – wo Lewkowicz selbst brutal misshandelt worden war.

„Als ich ihn sah … lag er auf dem Boden, im Dreck, gekleidet wie ein Bettler, nur halb so groß wie früher“, sagte Lewkowicz, der während des Holocaust sechs Konzentrationslager überlebte.

„Ich habe ihn sofort erkannt … Ich habe das Gesicht dieses Mörders gesehen, ich kannte es sehr, sehr gut“, sagte er Die Strömung Gastmoderatorin Susan Ormiston.

Der heute 96-jährige Lewkowicz war gerade ein Teenager, als er nach Plaszow geschickt wurde, dem Konzentrationslager im von den Nazis besetzten Polen, wo Tausende ermordet wurden. Goeth war der Kommandant des Lagers, dessen Mord und Brutalität berüchtigt waren, und wurde im Film von Ralph Fiennes dargestellt Schindlers Liste.

ANSEHEN | Ralph Fiennes als Amon Goethe. Warnung: Dieses Video enthält erschütternde Szenen:

Lewkowicz beschreibt in seinen Memoiren einige der Gräueltaten Goethes Der Überlebende: Wie ich sechs Konzentrationslager überlebte und ein Nazi-Jäger wurdegemeinsam mit Michael Calvin verfasst.

Er schreibt, dass Goeth Menschen töten würde, weil sie ihm in die Augen sahen oder zu langsam gingen. Einmal zog Goeth einen Gefangenen namens Shlomo Spielman aus einer Schlange.

‚(Goeth) sagte auf Deutsch: ‚Ich kann es nicht ertragen.‘ „Ein Jude, der so gut aussieht“ – Kriegsgefangener, Kriegsgefangener, Kriegsgefangener. „Habe ihm ein paar Kugeln gegeben“, sagte Lewkowicz.

Als der Krieg endete, wurde Lewkowicz von den USA beauftragt, die prominenten Nazis, denen er begegnet war, zu jagen und zu identifizieren. Er wusste, dass Goeth zunächst verhaftet worden war, sich dann aber entwischte, also machte er sich daran, die Gefangenenlager auf der Suche nach ihm zu durchkämmen.

Nur wenige Monate nach Kriegsende verwies ihn ein Soldat in einem Gefangenenlager in Dachau an den Mann, den er suchte.

Lewkowicz sagte, sein Blut habe zu kochen begonnen, als er sich Goeth näherte, der in einer schlecht sitzenden Soldatenuniform zusammengeknüllt am Boden lag.

„Ich sagte: ‚Du stehst nicht vom Boden auf?‘ und trat ihn ein paar Mal und fing dann an, ihn zu schlagen“, sagte er.

„Und ich habe ihm alle Schimpfwörter gegeben, mit denen er uns immer beschimpft hat. Ich erinnere mich an sie.“

„Spar dir deine Kugel, er ist tot“

In den Jahrzehnten nach dem Krieg setzte sich Lewkowicz dafür ein, anderen Überlebenden zu helfen – und baute sein eigenes Leben wieder auf. Er arbeitete als Diamantenhändler in Südamerika, heiratete und gründete eine Familie in Montreal, wo er eine Stütze der jüdischen Gemeinde war. Er lebt jetzt in Jerusalem.

Er ist sich bewusst, dass er ein langes und fruchtbares Leben geführt hat, das den Millionen Menschen, die im Holocaust starben, einschließlich seiner eigenen Familie, verwehrt blieb.

„Meine Mutter, meine Geschwister, meine Onkel, meine ganze Familie wurden dorthin gebracht … in diese Kammern und vergast“, sagte er.

Lewkowicz verlor seine gesamte Familie im Holocaust. (HarperCollins Kanada)

Lewkowicz selbst wäre beinahe von Goeth in Plaszow getötet worden, wo der Teenager zu Bauarbeiten eingesetzt worden war. Eines Tages bauten er und ein anderer Gefangener eine Mauer ab. Goeth war in der Nähe und sah zu, wie Lewkowicz aufstieg und Ziegelsteine ​​auf den anderen Mann warf.

Als es dem Mann nicht gelang, einen der Ziegelsteine ​​zu fangen, schoss Goeth auf ihn.

„Dann forderte er mich auf, herunterzukommen, und nahm seine Waffe mit“, sagte Lewkowicz. Er erinnert sich, dass Goethe die Waffe direkt auf seinen Kopf gerichtet hatte.

Er kann sich nicht daran erinnern, was als nächstes geschah, wachte aber ein paar Tage später mit Schnittwunden und Prellungen auf. Er besuchte Wilek Chilowicz, den Chef der Lagerpolizei, der Lewkowicz oft kleine Mengen Essen gab, als Gegenleistung dafür, dass er seine Stiefel putzte.

„Er erzählte mir die Geschichte, dass Amon Goeth mich erschießen sollte, also hat (Chilowicz) mich verprügelt. Ich wurde ohnmächtig, fiel auf den Boden und rührte mich nicht“, sagte Lewkowicz.

„Und er sagte zu Amon Goeth: ‚Spar dir deine Kugel, er ist tot.‘“

Goeth verlor das Interesse und ging, und Chilowicz ließ Lewkowicz‘ bewusstlosen Körper wegschleppen.

ANSEHEN | Holocaust-Überlebender erinnert sich an die Schrecken von Auschwitz: „Es ist nicht normal, dass wir überlebt haben“: Holocaust-Überlebender erinnert sich an die Schrecken von Auschwitz Edith Grosman erinnert sich an ihre Erinnerungen an Auschwitz

„Amon, sag mir, warum hast du das getan?“

Als der Krieg endete und Lewkowicz befreit wurde, arbeitete er mit der US-Militärpolizei zusammen, um SS-Offiziere aufzuspüren. Er war jung, sprach vier Sprachen und hatte aus erster Hand Erfahrungen mit einigen der Männer, die die Alliierten zu finden versuchten.

Er sagte, wenn die Leute die Geschichte hörten, wie er Goeth in diesem Gefangenenlager gefunden habe, würden sie oft fragen, warum er ihn nicht gleich an Ort und Stelle erschossen habe.

„Ich sage: ‚Ihn zu erschießen wäre eine Belohnung für seine Taten. Nein, nicht so einfach. Lass ihn ein bisschen leiden‘“, sagte er.

„Bringen Sie ihn vor Gericht, bringen Sie Zeugen mit … was kann man sonst noch einem Mann antun, der Zehntausende auf dem Gewissen hat?“

Amon Goeth wurde zum Tode verurteilt und im September 1946 unweit des Lagers Plaszow erhängt. (CBC)

Er sagte Die jetzige dass „Wut dich nirgendwohin bringt, Wut ist nicht die Antwort.“

Goeth wurde in Polen wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Er wurde im September 1946 unweit des Lagers Płaszów gehängt.

Vor seiner Hinrichtung besuchte Lewkowicz Goethe in seiner Zelle.

„Ich legte meinen Arm um seine Schulter und sagte … ‚Amon, sag mir, warum hast du das getan und warum hast du jenes getan?‘“, sagte er.

„‚Wer hat dich darum gebeten? Sag es mir. Sag mir, wir sind hier zwei zusammen, nur ein Mann für den anderen.‘“

Lewkowicz wollte sehen, ob Goeth Reue empfand. Aber der Nazi antwortete nie auf seine Fragen, sagte kein Wort.

„Ich kam zu dem Schluss, dass er es wieder getan hätte.“

Kampf gegen ein aufkommendes Übel

Jahrzehntelang sprach Lewkowicz nicht über seine Erfahrungen mit dem Holocaust.

„Ich wollte vergessen. Ich wollte nicht zurückblicken. Ich wollte nur in die Zukunft blicken, weil der Rücken schrecklich, ängstlich und demoralisierend war“, sagte er.

Seine erwachsenen Kinder drängten ihn, seine Geschichte zu erzählen, doch Rabbi Naftali Schiff, Leiter der gemeinnützigen Organisation Jewish Futures, überzeugte ihn schließlich.

„Er bestand darauf: ‚Man muss die Geschichte erzählen. Die Leute müssen wissen, was passiert ist‘“, sagte er.

Als Lewkowicz ihn nach dem Grund fragte, antwortete Schiff: „‚Weil wir diese Geschichte immer wieder erzählen müssen, damit so etwas nie wieder passiert.‘“

Jetzt sieht er seine Überlebensgeschichte als eine Möglichkeit, an die Millionen ermordeter Menschen zu erinnern und den zunehmenden Antisemitismus auf der ganzen Welt zu bekämpfen.

„Der Holocaust wurde auf der ganzen Welt so gut dokumentiert, und es gibt Leugner, die herumlaufen und ihn leugnen“, sagte er.

„Wir müssen dieses Übel bekämpfen. Wir müssen alles tun, was möglich ist.“